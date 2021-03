Wir brauchen die Atomkraft dringend im Kampf gegen den Klimawandel, sagt der Aktivist Simeon Preuß. hr-iNFO-Redakteur Oliver Günther hält dagegen: Fukushima habe bewiesen, dass das Risiko zu groß sei. In "Echt jetzt" treffen sie aufeinander. Wer kann Sie überzeugen? Schreiben Sie uns!

Vor zehn Jahren schaute die Welt gebannt auf das Atomkraftwerk im japanischen Fukushima. Als Folge einer gigantischen Tsunami-Welle kam es in dem AKW zu einem der größten Unfälle in der Geschichte der zivilen Kernkraft. Als Folge beschloss Deutschland, bis zum Jahr 2022 alle seine Atomkraftwerke abzuschalten. Selbst in einem Hochtechnologieland könnten die Risiken der Kernenergie nicht beherrscht werden, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Doch inzwischen ist die Lage eine andere. Der Klimawandel schreitet voran, der Druck, auf Kohle und Gas zu verzichten, steigt. In dieser Debatte gibt es vermehrt Stimmen, die eine Rückkehr zur Atomkraft fordern. Simeon Preuß ist eine von ihnen. Der Mathe- und Physiklehrer, Pro-Atomenergie-Aktivist und Youtuber sagt: Wir brauchen die Atomkraft dringend im Kampf gegen den Klimawandel. Denn Atomkraftwerke erzeugen Strom fast CO2-frei und CO2 gilt als Hauptursache des Klimawandels.

hr-iNFO-Redakteur Oliver Günther hält das für falsch. AKW-Unfälle wie Tschernobyl und Fukushima hätten bewiesen, dass Atomkraft zu gefährlich sei. Ein schwerer Atomunfall habe Folgen, die viele Jahren andauern und die nicht regional begrenzt sind. Deshalb sei das Risiko zu groß, der Klimawandel müsse mit anderen Methoden gestoppt werden.

In unserer Streitsendung "Echt jetzt?" treffen sie aufeinander und tauschen 18 Minuten lang ihre Argumente aus. Wir möchten wissen: Wer hat Sie überzeugt? Wer hat die besseren Argumente? Wir freuen uns über Ihre Meinung im Kommentarfeld am Ende des Artikels!

Weitere Informationen Echt jetzt? Überzeug mich in 18 Minuten! Viel Emotion, viel Aufregung - aber Meinungen austauschen, über Argumente und auch deren Tauglichkeit reden? Eher selten. Das kommt Ihnen bekannt vor? Uns auch. Mit unserem neuen Format wollen wir das ändern. Wir wollen reden und sogar streiten – aber nicht übereinander, sondern miteinander: Zwei Personen mit zwei Meinungen gemeinsam in einem Gespräch.



