Es gebe Situationen, in denen müsse Deutschland Verantwortung übernehmen, sagt Siemtje Möller, verteidigungspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. hr-Journalist Borchers hält dagegen: Was hilft es, Verantwortung zu übernehmen, wenn in 20 Jahren Afghanistan-Einsatz nie überprüft wurde, ob die Ziele annähernd erreicht wurden? In "Echt jetzt" treffen die beiden aufeinander.

Fast 20 Jahre war die Bundeswehr im Auslandseinsatz in Afghanistan. Das Engagement endet jetzt in einem Fiasko: Die Taliban haben wieder die Macht im Land, am Flughafen Kabul versuchen Menschen verzweifelt, noch auf einen der Militärflüge ins Ausland zu kommen. Die Bilder aus Kabul werfen in Deutschland die Frage nach Sinn und Erfolgsaussichten der ohnehin umstrittenen Auslandseinsätze auf. Denn aktuell ist die Bundeswehr in elf Einsätzen auf drei Kontinenten mit etwa 2.500 Soldatinnen und Soldaten unterwegs. Die größte und gleichzeitig gefährlichste Mission ist die im westafrikanischen Krisenstaat Mali.

Die Kontrahenten

Siemtje Möller, verteidigungspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, sagt: Auslandseinsätze brauchen wir. Es gebe Situationen, in denen müsse Deutschland Verantwortung übernehmen. Und sie argumentiert auch angesichts der aktuellen Lage in Afghanistan: „Ich finde immer, dass wir sehr klar vor Augen haben müssen, dass die militärische Präsenz der Bundeswehr einen Unterschied gemacht hat, dass sie ihren Auftrag erfüllt haben.“

Jens Borchers vom hr hält dagegen: Was hilft es, Verantwortung zu übernehmen, wenn in 20 Jahren Afghanistan-Einsatz nie überprüft wurde, ob die Ziele annähernd erreicht wurden? Bei den Bundeswehr-Missionen in Mali laufe es wieder genauso. Da bildet die Bundeswehr gemeinsam mit europäischen Partnern das malische Militär aus und dann putschen Offiziere gegen die Regierung im Land. Das könne doch nicht ohne Folgen für den Einsatz Deutschlands bleiben, meint er.

Eure Meinung per Sprachnachricht oder über das Kommentarfeld!

In unserer Streitsendung "Echt jetzt?" treffen die beiden aufeinander und tauschen 18 Minuten lang ihre Argumente aus.

Wir melden uns dann wieder mit einem "Echt jetzt? Eure Meinung" und erzählen, welche Positionen und Kommentare Ihr uns geschickt habt.