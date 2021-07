Wer unter 18 ist, darf bei der Bundestagwahl nicht wählen. Dabei würde das Wahlrecht ab 16 viele Vorteile für die Demokratie bringen, sagt der Kasseler Schüler Jonathan Faust. hr-iNFO-Redakteur Jens Borchers hält dagegen: Warum gerade ab 16? Und ist die Manipulationsgefahr durch soziale Medien bei Jugendlichen nicht viel zu groß?

Noch zehn Wochen bis zur Bundestagswahl - aber Jugendliche haben das Gefühl, sie sind sowieso nicht gefragt. Denn nur wer volljährig ist, darf auf Bundesebene wählen. Der Schüler Jonathan Faust aus Kassel engagiert sich für ein Wahlrecht mit 16. Er argumentiert: Ein Wahlrecht mit 16 sei dringend notwendig, sonst sinke die Wahlbeteiligung weiter. Früher wählen bringe mehr Vorteile für die Demokratie. Und: Die jungen Stimmen seien wichtig, um Zukunftsthemen wie den Klimaschutz auf die politische Agenda zu bringen.

Weitere Informationen "Echt jetzt?" als Podcast Alle Podcasts zur Sendung finden Sie hier. Ende der weiteren Informationen

Jens Borchers, Gastgeber und Redakteur bei hr iNFO, meint: Warum denn jetzt gerade ein Wahlrecht ab 16 Jahren? Und er fragt, ob die Manipulationsgefahr Jugendlicher über die sozialen Medien nicht viel zu groß ist.

Eure Meinung per Sprachnachricht oder über das Kommentarfeld!

In unserer Streitsendung "Echt jetzt?" treffen die beiden aufeinander und tauschen 18 Minuten lang ihre Argumente aus. Wir möchten wissen: Wer hat Euch überzeugt? Wer hat die besseren Argumente? Wir freuen uns über Eure Meinung per WhatsApp-Nachricht unter der 0800/800 77 77 oder im Kommentarfeld am Ende des Artikels!