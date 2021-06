Sollte der Bau der Gas-Pipeline Nord Stream 2 ausgesetzt werden? Omid Nouripour (Grüne) findet: Ja, denn unter anderem sei sie "Finanzier der Repressionen Russlands". hr-iNFO-Redakteur Oliver Günther meint, ein Baustopp wäre bloße "Symbolpolitik".

Die Gas-Pipeline Nord Stream 2, lange geplant und fast fertig gebaut, ist nicht nur ein gigantisches Bauprojekt, sie ist auch politisch hochumstritten. Kein Wunder, dass Nord Stream 2 nicht nur beim G7–Gipfeltreffens in Cornwall ein Gesprächsthema war, sondern auch beim Treffen von US-Präsident Biden mit dem russischen Präsidenten Putin. Die USA sind gegen die Pipeline, Putin und die deutsche Regierung wollen an dem Projekt unbedingt festhalten. In Deutschland werden aber auch die Stimmen lauter, die fordern: Angesichts der Annektierung der Krim durch Russland und in Anbetracht der russischen Menschrechtsverletzungen wie im Falle des Oppositionellen Alexei Nawalny dürfe Nord Stream 2 nicht in Betrieb gehen.

Fossiler Spalter Europas?

Omid Nouripour ist außenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag. Er ist strikt gegen die Fertigstellung und Inbetriebnahme von Nord Stream 2. In „Echt jetzt? Überzeug mich in 18 Minuten” argumentiert er: „Nord Stream 2 ist der fossile Spalter Europas, gegen den Klimaschutz gerichtet. Außerdem ist es der Finanzier der Repressionen Russlands“. Zudem glaubt Nouripour, dass ein Stopp des Pipeline-Projektes die einzige Sprache sei, die im Kreml verstanden werde.

hr-Gastgeber Oliver Günther ist anderer Meinung: Ein Boykott von Nord Stream 2 sei nicht mehr als „Symbolpolitik“, die nicht zuletzt dem Klimaschutz schade. „Wir werden in Deutschland und in Europa in absehbarer Zeit auf Erdgas angewiesen sein. Denn Erdgas ist deutlich klimafreundlicher als Kohle.“

