Sie blockieren Straßen, kleben sich selbst auf dem Asphalt fest und stören Fußball-Spiele. Sie nennen sich selbst "Letzte Generation" und ihr Protest gegen Klimawandel oder Lebensmittel-Verschwendung ist radikal. Zu radikal? Oder rechtfertigen ihre Ziele ihre Aktionen?

"Stoppt den fossilen Wahnsinn” – das ist die Forderung, die hinter den spektakulären Aktionen einer Gruppe von Klima-Aktivisten steht, die sich die "Letzte Generation" nennen. Mal blockiert die Gruppe Autobahnen, dann beschmieren Aktivisten die Fassade einer Bank mit schwarzer Farbe, um auf die Verantwortung des Finanzsektors für den Klimawandel hinzuweisen.

Die Aktionen der "Letzten Generation" erregen nicht nur den Unmut vieler Pendler, die infolge der Blockaden im Stau stecken. In Frankfurt stürzten vor wenigen Tagen vier Radfahrer wegen einer auf der Straße verteilten Flüssigkeit und verletzten sich zum Teil. Auf der anderen Seite wurden allein in der Woche vor Ostern nach Angaben der "Letzten Generation" in Folge der Aktionen 200 Personen von der Polizei in Gewahrsam genommen.

Legitime Radikalität oder verspielte Symphatie?

Für die Sprecherin der "Letzten Generation", Carla Hinrichs, ist klar: Angesichts der existentiellen Bedrohung gerade der jüngeren Generation durch den Klimawandel sind auch radikale Protestformen legitim. "Die Bundesregierung befeuert wissentlich die Klimakrise. Friedlicher ziviler Widerstand ist moralisch und strategisch der beste Weg, Wandel zu bewirken".

"Echt jetzt?"-Host Sara Bhatti geht das zu weit. Solche radikalen Proteste würden nichts ändern. Im Gegenteil: Mit ihren illegalen Aktionen verspielten die Kima-Aktivisten Sympathien gerade bei jenen Bürgern, die für mehr Klimaschutz gewonnen werden müssten.

