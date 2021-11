Streitgespräch: Echt jetzt? Überzeug mich in 18 Minuten!

Um der schlimmen Corona-Situation Herr zu werden, sollte es eine Impfpflicht in Pflege- und Gesundheitsberufen geben, findet Ulrich Lilie, Präsident der Diakonie. Im Gegenteil, meint hr-iNFO-Redakteurin Selina Rust: Eine Impfpflicht würde dazu führen, dass Menschen aus diesen Berufen abwandern. Das würde für zusätzlichen Druck sorgen.

Die Corona-Infektionszahlen gehen durch die Decke, händeringend sucht die Politik nach wirksamen Strategien, um die vierte Welle einzudämmen. Ein Diskussionspunkt: Soll es eine Corona-Impfpflicht für die Beschäftigten im Pflege- und Gesundheitswesen geben? Und zwar trotz aller politischen Versprechen, es werde keine Impflicht kommen.

Lange genug auf Einsicht gesetzt?

Ulrich Lilie meint: Ja, unbedingt, "wir haben lange genug auf Einsicht gesetzt". Lilie ist Präsident der Diakonie, das evangelische Kirchenwerk betreibt tausende Pflegeeinrichtungen in Deutschland. Er will die Impfpflicht, denn "wenn wir das tun, helfen wir den Unentschlossenen, jetzt ein Teil der Lösung zu sein."

Selina Rust, hr-Journalistin und "Echt jetzt"-Gastgeberin, hält dagegen: "Zwang vertreibt Pfleger*innen", sagt sie. Wer soll die entstehenden Lücken an den Intensivbetten füllen? Außerdem sei die Organisation der Impfpflicht – Gesetzesverfahren, erste Impfung, vier Wochen warten, zweite Impfung – unter dem akuten Zeitdruck kein probates Mittel. Stattdessen müssten Pflegekräfte in persönlichen Gesprächen, auch in Fremdsprachen, intensiver und schneller aufgeklärt werden.

