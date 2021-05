Ins Restaurant, in den Urlaub, Freunde und Familie treffen: Wer gegen Corona geimpft ist oder eine Erkrankung überstanden hat, soll das wieder dürfen, sagt die FDP-Politikerin Karoline Preisler. "Echt jetzt?"-Gastgeberin Sara Bhatti hält dagegen: "Vorsicht, da gibt es eine Menge Risiken!" Was denken Sie? Schreiben Sie uns Ihre Meinung!

Karoline Preisler, 49 Jahre alt, war selbst an Corona erkrankt und wurde bundesweit bekannt durch ihr Corona-Tagebuch. Sie sagt: "Geimpfte müssen jetzt ihre Grundrechte zurückbekommen. Es geht nicht um Sonderrechte. Es geht darum, dass sie etwas bekommen, was sie die ganze Zeit für sich in Anspruch nehmen konnten und was für eine kurze Zeit nach dem Infektionsschutzgesetz eingeschränkt war.”

Weitere Informationen "Echt jetzt?" als Podcast Alle Podcasts zur Sendung finden Sie hier. Ende der weiteren Informationen

Sara Bhatti, 30 Jahre alt, Impfbefürworterin, sagt: "Im letzten Jahr prognostizierte die AfD den Impfzwang durch die Hintertür, das wurde abgewiegelt, nun kommt er doch." Wer alle seine Grundrechte zurück wolle, müsse sich impfen lassen. "Was aber ist mit Kindern, was ist mit Menschen, die sich nicht impfen lassen möchten?"

Schreiben Sie uns Ihre Meinung!

In unserer Streitsendung "Echt jetzt?" treffen die beiden aufeinander und tauschen 18 Minuten lang ihre Argumente aus. Wir möchten wissen: Wer hat Sie überzeugt? Wer hat die besseren Argumente? Wir freuen uns über Ihre Meinung im Kommentarfeld am Ende des Artikels!