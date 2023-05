Eintracht Frankfurt vs. VfL Wolfsburg

Rund 15.000 Tickets für das kommende Heimspiel der Eintracht Frankfurt Frauen sind schon weg. Bei uns haben Sie die Chance Tickets für die Partie gegen den Königsklassen-Finalisten Wolfsburg zu gewinnen.

Es verspricht ein Spitzenspiel zu werden: Wenn am Sonntag die Eintracht Frankfurt Frauen gegen die des VfL Wolfsburg spielen, treffen nicht nur die drittplatzierten in der Bundesliga auf Platz Zwei. Mit einem Sieg könnte die Eintracht auch ihren Einzug in die Champions League perfekt machen.

Sie können die Partie live im hr-Fernsehen verfolgen. Oder Sie wollen lieber vor Ort dabei sein? Dann ist hier Ihre Chance: Mit etwas Glück können Sie bei uns Tickets für das Spiel gewinnen.

Hier können Sie mitmachen: