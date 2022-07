Messbrücke am Elzer Berg an der Autobahn A3

Messbrücke am Elzer Berg an der Autobahn A3 Bild © picture-alliance/dpa

Stauorte gibt es in Hessen viele. Eine besondere Stelle auf Hessens Autobahnen ist der sogenannte Elzer Berg auf der A3 bei Limburg. Die Erhebung ist sogar bundesweit bekannt, weiß Christian Wiepen von der Polizei Westhessen zu berichten und auch was den Berg so besonders macht.

Die Strecke auf der A3 fällt am Elzer Berg sehr stark Richtung Limburg ab. Hier gelten 80 Kilometer pro Stunde für LKWs, 100 für PKWs als Geschwindigkeitsbegrenzung. An die Reglung hält sich aber längst nicht jeder Fahrer und deshalb blitzt es an dieser Stelle häufiger einmal rot auf – genau gesagt, rund 2000 Mal pro Woche, so Christian Wiepen von der Polizei Westhessen. Der Polizist weiß auch um die lange Geschichte des Elzer Bergs und weshalb er mittlerweile bundesweit bekannt ist: „Die Autobahnleute und Kollegen kennen einfach diesen Elzer Berg. Fast 50 Jahre wird dort mittlerweile geblitzt. Es ranken sich Mythen darum, es ist wirklich was Einmaliges.“

Das dort schon so lange geblitzt wird, hat seine Gründe: Anfang der 70er-Jahre gab es am Elzer Berg rund 350 Verkehrsunfälle pro Jahr. Nachdem die Blitzer installiert wurden, seien die Unfälle bis heute um rund 90% zurückgegangen, so Wiepen. Was es mit den Mythen auf sich hat, kann der Polizist auch erklären, denn auf diesem Berg hat sich schon der ein oder andere Promi ein Foto abgeholt. „An was ich mich jetzt persönlich erinnern kann, ist, dass wir auf einem Bild den Schauspieler Jackie Chan hatten. Und der Boxer René Weller ist auch mal aufgetaucht. Was ich auch noch weiß, ist, dass wir mal einen Menschen hatten, der sich als Prinz von Preußen geoutet hat und ganz wild an alle Kollegen Autogrammkarten verteilt hat.“

Jeder kennt den Elzer Berg

Der Spitzname des Elzer Bergs ist „Katzenbuckel“. Früher standen hier gelbe Schilder mit einer schwarzen Katze, die einen Buckel macht. Auf ihrem Rücken zwei LKW, die ineinander Fahren. Die Anwohner, in und um Elz, haben ein ganz besonderes Verhältnis zu ihrem Berg: „Der Elzer Berg das ist ein ganz katastrophales Teil. Ganz schlimm“, sagt eine Anwohnerin und ein Anwohner erzählt: „Bei den schweren Unfällen ist hier alles rundum zu. Ich wohne im Nachbarort und wenn bei mir fremde Autonummern vorbeifahren, dann kann ich sagen, die Autobahn ist wieder zu.“

Heute steht am Elzer Berg eine moderne Hightech-Blitzerbrücke. Diese ist im letzten November eingeweiht worden und überträgt die Daten direkt nach Kassel an die Bußgeldstelle. Früher mussten die Beamten noch selbst in den Blitzerkabinen sitzen und wurden auch schon mal angegriffen, berichtet Polizist Wiepen: „Es gab Beschädigungen an unserem Panzerglas dieser Blitzkabine, die wir eigentlich nur auf einen Beschuss zurückführen konnten. Also es gab auch den ein oder anderen, der wahrscheinlich wirklich sehr ungehalten nach einem Blitzbild von ihm gewesen ist.“ Wer sich lieber kein Bild am Elzer Berg abholen möchte, fährt also demnach besser langsamer oder einfach ab. Denn nur einen Steinwurf entfernt liegt Limburg mit seinem berühmten Dom und der Altstadt.