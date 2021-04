Was mögen Sie am Programm von hr-iNFO besonders gerne? Und wo können wir noch besser werden? Das haben wir Hörerinnen und Hörer aus ganz Hessen gefragt. Hier hören Sie die Antworten - und können uns Ihre Meinung schreiben!

Wie oft hören Sie hr-iNFO? Was mögen Sie besonders an unserem Programm? Und wo können wir noch besser werden? Über das Kontaktformular am Ende des Artikels können Sie uns Ihre Meinung schreiben!

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found hr-iNFO hört Hörer: Roland Pajunk [Audioseite] Audio Bild © hr Ende des Audiobeitrags

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found hr-iNFO hört Hörer: Uwe Petersen [Audioseite] Audio Bild © hr Ende des Audiobeitrags

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found hr-iNFO hört Hörer: Andree Shalabi [Audioseite] Audio Bild © hr Ende des Audiobeitrags

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found hr-iNFO hört Hörer: Frank Weber [Audioseite] Audio Bild © hr Ende des Audiobeitrags

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found hr-iNFO hört Hörer: Müjdat Yldirim [Audioseite] Audio Bild © hr Ende des Audiobeitrags

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found hr-iNFO hört Hörer: Katrin Börsch [Audioseite] Audio Bild © hr Ende des Audiobeitrags