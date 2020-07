Ihre Fragen an die Landespolitik

Die Corona-Krise, Morddrohungen gegen eine Abgeordnete, Streit um die Rekordverschuldung: Themen gibt es trotz Sommerpause genug in der hessischen Politik. Wir sprechen mit den Spitzenpolitikern der im Landtag vertretenen Parteien - und stellen Ihre Fragen.

Der Sommer ist da, der Landtag hat sich nach zahlreichen Sondersitzungen in die Sommerpause verabschiedet – doch eine Politik-freie Zeit ist damit nicht angebrochen. Die Corona-Krise dauert an, eine hessische Abgeordnete wird mit dem Tod bedroht, bei der hessischen Polizei werden rechtsextreme Netzwerke vermutet, der erbitterte Streit um die Rekordverschuldung Hessens und die Lockerung der Schuldenbremse haben tiefe Gräben hinterlassen.

In dieser Situation führt der Hessische Rundfunk in diesem Jahr seine Sommerinterviews – im Hörfunk, Fernsehen, Online und in den Social Media-Kanälen.

Schicken Sie uns Ihre Fragen!

Die hessischen Spitzenpolitiker*innen der im Landtag vertretenen Parteien stehen Ute Wellstein und Michael Immel Rede und Antwort – und beantworten Fragen der hr-Nutzer*innen. Hier können Sie uns schreiben, was Sie wissen wollen (Mail: hr-info-online[at]hr.de)!

Die Interviews

Wir senden die Interviews jeweils freitags um 21:35 Uhr in hr-iNFO und samstags um 18:15 Uhr im hr-fernsehen. Alle Interviews finden Sie im Anschluss hier als Podcast.

18./19. Juli: Renè Rock (FDP)

25./26. Juli: Robert Lambrou (AfD)

8./9. August: Janine Wissler (Linke)

15./16. August: Tarek Al-Wazir (Grüne)

22./23. August: Nancy Faeser (SPD)