Die Angst vor Einsamkeit am Fest der Liebe ist nachvollziehbar. Doch in diesem Ausnahmejahr sollte man sich darauf besinnen, was Liebe auch bedeutet: Rücksicht nämlich. Denn das Virus wird an Weihnachten nicht plötzlich ungefährlich.

Corona macht einsam. Weihnachten fühlt sich da an wie ein Lichtblick. Aber wer jetzt sorglos wird, spielt mit der Gesundheit von sich und anderen, vielleicht sogar mit deren Leben. Angst vor Einsamkeit am Fest der Liebe ist ein mächtiges Gefühl. Aber in diesem Corona-Ausnahme-Jahr sollten wir darüber nachdenken, was Liebe auch bedeuten kann – Rücksicht üben, zurückstecken, Verantwortung übernehmen.

Der Appell der Politik, sich vor und nach den Weihnachtsfeierlichkeiten freiwillig in Quarantäne zu begeben, geht in die richtige Richtung. So kann man neue Infektionsketten ausbremsen. Allein, mir fehlt der Glaube, dass viele Menschen das umsetzen. Schon aus ganz praktischen Erwägungen. Wer soll denn dann all die Einkäufe erledigen ...?

Keine Entschuldigung für Sorglosigkeit

Weihnachtstreffen draußen statt sich um den geschmückten Baum im Wohnzimmer zu versammeln, wäre auch eine Alternative – passt halt nicht zum Bild, das wir vom Fest der Liebe haben. Und wenn es dann auch noch regnen oder schneien sollte, fällt dieser Ausweg auch flach. Wir könnten uns per Video zusammenschalten: von Sofa zu Sofa, von Esstisch zu Esstisch. Miteinander virtuell anstoßen – und klar, der enge Kontakt, die Umarmung fehlt. Aber das tut sie doch ohnehin ganz oft, wenn man es mit den Hygiene-Regeln ernst nimmt.

Schon zu normalen, nicht-pandemischen Zeiten wird Weihnachten oft überfrachtet mit Erwartungen. Alles friedvoll, bloß kein Streit, Festtagsschmaus, Geschenke, Gottesdienst. Das erzeugt oft Stress und die verschämte Frage: Wäre weniger nicht manchmal mehr? Zudem droht das Fest gerade, eine Entschuldigung für Sorglosigkeit zu werden.

Virus wird nicht weniger gefährlich

Nach Monaten der Einschränkungen, der Sorgen und Ängste würden wir nichts lieber machen, als die Pandemie einfach mal zu vergessen, alle Vorsichtsmaßnahmen beiseitezuschieben. Das ist nur allzu menschlich. Das Virus allerdings wird zu Weihnachten nicht auf wundersame Weise weniger gefährlich – es wird Einladungen zum Gabentisch dankend annehmen.

