Im "hr-iNFO Küchenkabinett" wollen wir Eure Meinung zu wichtigen politischen Themen hören. Diesmal geht es u.a. um die Frage, ob wir Chancengleichheit im deutschen Bildungssystem haben. Schreibt uns oder schickt uns eine Sprachnachricht!

Bildung ist traditionell ein großes Thema in Wahlkämpfen, so war es zumindest bisher immer. Aber auch diesmal?

Wir wollen von Euch in dieser Folge unseres Küchenkabinetts wissen: Bekommt Bildung in diesem Bundestagswahlkampf die Bedeutung, die sie verdient? Wann ist man eigentlich gebildet? Und: Haben wir Chancengleichheit im deutschen Bildungssystem?

Das hr-iNFO Küchenkabinett

Die Küche ist ein Ort der Zusammenkunft und des Austauschs. Und sie hat eine Gemeinsamkeit mit der großen Politik: Das richtige Rezept ist entscheidend. Kurz vor der Bundestagswahl sprechen wir im hr-iNFO Küchenkabinett beim Schnippeln, Kochen und Servieren über Themen, die die Menschen in Hessen bewegen - von Bildung bis bezahlbaren Wohnraum. Wir fragen: Was ist der Status Quo? Wo liegen die Herausforderungen? Was bieten die Parteien? Und was wollt IHR, die Wählerinnen und Wähler?

