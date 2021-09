Im "hr-iNFO Küchenkabinett" wollen wir Eure Meinung zu wichtigen politischen Themen hören. Diesmal geht es um die Frage, wie wir unser Wahlentscheidung treffen. Geht es zum Beispiel mehr um Personen oder Inhalte? Schreibt uns oder schickt uns eine Sprachnachricht!

Wir wollen von Euch in dieser Folge unseres Küchenkabinetts wissen: Strich drunter: Programm, Partei, Person – was gibt für DICH am Ende den Ausschlag? Oder machst du dein Kreuzchen doch eher nach Bauchgefühl?

Weitere Informationen Das hr-iNFO Küchenkabinett Die Küche ist ein Ort der Zusammenkunft und des Austauschs. Und sie hat eine Gemeinsamkeit mit der großen Politik: Das richtige Rezept ist entscheidend. Kurz vor der Bundestagswahl sprechen wir im hr-iNFO Küchenkabinett beim Schnippeln, Kochen und Servieren über Themen, die die Menschen in Hessen bewegen - von Bildung bis bezahlbaren Wohnraum. Wir fragen: Was ist der Status Quo? Wo liegen die Herausforderungen? Was bieten die Parteien? Und was wollt IHR, die Wählerinnen und Wähler? Ende der weiteren Informationen

Schickt uns Eure Meinung per WhatsApp-Sprachnachricht unter der 0800/800 77 77 oder direkt hier im Kommentarfeld!

Sendetermin ist der 18. September um 6:35 Uhr. Außerdem findet Ihr die Folge schon vorab hier als Podcast.