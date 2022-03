Was passiert, wenn das Gas knapp wird?

Sollte Russland den Gashahn zudrehen oder Deutschland doch beschließen, auf russisches Gas zu verzichten, könnte es eng werden mit der Versorgung in Deutschland. Was dann passiert, regelt ein Notfallplan.

Hat Deutschland ausreichend viel Gas im kommenden Winter? Nur, wenn wir weiterhin auch Gas aus Russland bekommen, sagt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen. Ansonsten würde es in bestimmten Regionen und Branchen kalt oder die Arbeitsprozesse würden komplett zusammenbrechen. "Deswegen ist die bittere Nachricht: Wir brauchen noch russisches Gas. Möglichst wenig. Da können wir alle mit dazu beitragen, indem wir weniger Gas verbrauchen."

Notfallplan entscheidet, wer wie viel Gas bekommt

Gas wird in Deutschland weniger für die Stromproduktion gebraucht, sondern vor allem für die Industrie, beispielsweise im Bereich Chemie, in der Autoindustrie oder auch in der Glasproduktion. Und auch für das Heizen. Sollte das Gas knapp werden, gibt es einen Notfallplan, wer wie viel Gas bekommt. Das Bundeswirtschaftsministerium hat im "Notfallplan Gas" eine entsprechende EU-Verordnung umgesetzt.

Bevor dieser Notfallplan greift, gibt es zunächst andere Einschränkungen, beispielsweise Lieferunterbrechungen für bestimmte Unternehmen, die das mit ihren Gaslieferanten vereinbart haben. Wenn das nicht ausreicht, wird das Gas bei sogenannten nichtgeschützten Kunden reduziert. Davon ist dann vor allem die Industrie betroffen.

Private Haushalte wären fast zuletzt betroffen

Die privaten Haushalte gelten als geschützte Kunden und wären fast zuletzt betroffen - wie auch grundlegende soziale Dienste. Darunter fallen Einrichtungen, in denen Menschen stationär behandelt werden oder leben, wie Krankenhäuser, stationäre Pflegeeinrichtungen und Hospize. Und auch Einrichtungen mit Aufgaben zur öffentlichen Sicherheit wie Justizvollzugsanstalten, Feuerwehr und Polizei.