Aufgrund einer Störung waren die Notrufnummern 110 und 112 am frühen Donnerstagmorgen in vielen Bundesländern nicht mehr erreichbar. Auch in Hessen waren sie zeitweise ausgefallen. Wir erklären, wie man im Notfall trotzdem die entsprechende Hilfe rufen kann.

Wenn die 110 und 112 streiken, gibt‘s mehrere Möglichkeiten, Hilfe zu holen, und zwar per App oder Telefon.

Wo kann ich denn anrufen, wenn die Notfallnummern ausfallen?

Der erste Ansprechpartner sind die örtlichen Polizeidienststellen, die Nummern findet man im Internet oder natürlich im Telefonbuch, wenn man noch eins hat. Die Polizei kann einen auch zur zuständigen Leit- und Rettungsstelle weiterleiten. Feuerwachen sind schwieriger zu erreichen und nicht rund um die Uhr telefonisch besetzt. Auch wenn sich die Feuerwehren bei Ausfällen der 112 bemühen, die Wachen zu besetzen.

Ganz wichtig: Bitte wirklich nur im Notfall anrufen. Denn bei Ausfällen melden sich besonders viele Menschen bei Polizei, Feuerwehr und Krankenhäusern, die Stellen sind dann schnell überlastet.

Was bringen Warn-Apps wie Nina oder Katwarn?

Sie informieren die Bevölkerung zunächst einmal darüber, dass es eine Störung gibt und die Notfallnummern nicht funktionieren. Die Warnmeldung kann aber auch weiterführende Infos enthalten, was zu tun ist. Die Frankfurter Feuerwehr hat hierüber am Donnerstagmorgen zum Beispiel eine Ersatz-Notrufnummer angegeben, die die Leute statt der 112 wählen können. So kamen die Notrufe dann gleich an der richtigen Adresse an.

Kann ich über die Apps auch einen Notruf absetzen?

Über Nina und Katwarn nicht, sie informieren nur. Aber es gibt seit Kurzem die App Nora, eine neue Notruf-App der Bundesländer. Darüber kann ich jederzeit einen Notruf absetzen, auch einen stillen Notruf. Über die Standort-Funktion des Smartphones werden die Anruferdaten direkt an die zuständigen Einsatzstellen übermittelt. Die App ist eigentlich für Menschen gedacht, die nicht gut sehen und hören können, doch sie steht jedem offen und die Nachfrage seit der Einführung ist groß – die App ist deshalb schon jetzt überlastet und derzeit nicht über die gängigen App Stores verfügbar, sondern nur auf Anfrage über die Internetseite der Nora-App .