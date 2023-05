"Ich liebe, was ich tue und tue, was ich liebe.“

Noch immer erfahren Menschen mit Behinderung Benachteiligungen im Alltag. Darauf macht der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung aufmerksam. Gleichstellung heißt auch, Angebote für alle zugänglich zu machen. Marco Beyer möchte das mit seiner inklusiven Kampfschule in Marburg umsetzen.

Mit verdrehtem Arm und verzerrtem Gesicht lässt Marco Beyer sich auf die Matte fallen. Er macht Taidô Ryû Jû Jûtsu, eine spezielle Form das Jiu Jitsu, mit dem Fokus auf Selbstverteidigung: "Das ist meine Leidenschaft. Ich liebe, was ich tue und tue, was ich liebe. Wenn es mir nicht gut geht und ich auf die Matte gehe und trainieren oder unterrichten darf, bin ich glücklich und zufrieden."

Als Betroffener kann Marco Beyer sich besser einfühlen

Der 47-Jährige ist mit dem Kampfsport aufgewachsen und hat mittlerweile den schwarzen Gürtel und eine Trainerlizenz. Da Marco Beyer seit vielen Jahren blind ist, hat er die unterschiedlichen Techniken für sich angepasst. Seit 2019 bringt er das Blindai Do in seiner inklusiven Kampfschule auch anderen bei: "Ich habe die Ambition, Menschen mit der gleichen oder einer anderen Einschränkung die Möglichkeit zu geben, bei jemandem trainieren zu können, der selbst eine Einschränkung hat. Der weiß, wie das ist, wenn man nicht gucken kann. Wenn ich selbst sowas habe, kann ich mich da natürlich besser einfühlen.“

Der Austausch ist besonders wichtig

Seine Ausrichtung der japanischen Selbstverteidigungskunst basiert auf viel Körperkontakt und ist fühlbar. Deswegen ist es auch keine große Sache, das Training anzupassen, sagt Marco: "Natürlich muss ich sagen, was ich brauche, das kann der andere nicht wissen. So wie auch meine Schüler sagen müssen, was sie brauchen. Und dann finden wir einen Weg, wie wir das umsetzen können.“

Nach seiner Kenntnis ist Marco Beyer in seiner Kampfrichtung der einzige mit Sehbehinderung. Der Sport und sein Können haben ihn geprägt. Das Wissen, dass er sich im Notfall verteidigen könne, mache etwas mit ihm. Das habe ihn gestärkt und zu dem Menschen gemacht, der er heute ist.

Gemeinsam ist man stark

Und das möchte er weitergeben. Zum Beispiel an die 16-jährige Franzi. Auch sie hat eine Behinderung, ist seit drei Jahren bei Blindai Do und fühlt sich seitdem sicherer: "Wenn ich Probleme in der Schule habe und mich jemand ärgert, kann ich mich wehren und sagen, lass mich in Ruhe.“

Genau das möchte Marco Beyer in seiner inklusiven Kampfschule vermitteln: lernen, sich zu wehren, damit seine Schülerinnen und Schüler selbstbewusst durchs Leben gehen können.