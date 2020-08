Umweltschutz, Schülerdemos und Computer an den Schulen - alles neue Themen? Nein! Schon vor Jahrzehnten spielten sie eine Rolle, auch in Fernsehbeiträgen. Wie reagieren Jugendliche von heute auf die Beiträge von damals?

Wie sah die Gesellschaft vor rund 50 Jahren aus? Jungen Menschen finden es in Reaction-Videos heraus: Sie schauen sich alte Fernseh-Beiträge an, zu Themen, die auch heute noch etwas mit ihnen zu tun haben.

Die Themen reichen von Schülerprotesten, der neuesten Frisurenmode bis hin zu neuen Schulcomputern. Was hat sich verändert, was ist gleich geblieben? Was denken sie über Wertvorstellungen und Diskussionen die damals geführt wurden - und darüber wie Fernsehen damals aussah? Wir sind dabei, wenn die Jugendlichen reagieren.

Sie fragen sich, wie Sie reagieren würden? Hier können Sie den ersten Beitrag in voller Länge ansehen: