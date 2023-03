Als hr-iNFO-Redakteurin Anne Baier gefragt wurde, ob sie etwas über ihre Erfahrungen mit Schönheitsidealen schreiben kann, winkte sie erst mal ab. Diät, ich? Noch nie gemacht! Beauty-Wahn? Sicher nicht! Doch schnell merkte sie: So ganz stimmt das nicht ...

Als mich meine Kollegin gefragt hat, ob ich nicht ein Stück schreiben könnte über meine Erfahrungen mit Schönheitswahn und Diäten, habe ich erstmal abgewunken. Ich?! Nee, also ich bin die Falsche! Ich hab doch noch nie eine Diät gemacht!

hr-Redakteurin Anne Baier Bild © hr / Ben Knabe

Und schwupps war sie da, die kleine leise Stimme in meinem Kopf: Echt? Aber wie war das neulich mit dem: 'Also ich kann nach 17 Uhr nix mehr essen, ich mach jetzt so was wie Intervall-Fasten – soll ja viel besser sein als Diät, weil man da so ganz natürlich nicht mehr so viel isst und dann natürlich auch nicht zunimmt'. Naja, also das mit dem Intervall-Fasten ist ja einfach auch voll gesund! Also dieses acht Stunden essen und danach nix mehr, damit sich einfach der Körper erholen kann, vom Essen und Verdauen!

Bloß keine Winke-Arme!

Jaja. Und wer war stolz, als die Hose auf einmal doch wieder ganz leicht zuging? Und hat dann neulich die Schokolade abgelehnt, weil naja du weißt schon ... in meinem Alter muss man schon ein bisschen auf die Linie achten. Puh, okay, ja - stimmt. Aber tatsächlich mach ich zum Beispiel so oft wie möglich Yoga – und zwar nur deswegen, weil es mir einfach gut tut und ich mich dadurch beweglicher und auch besser geerdet fühle.

Oh ja - geerdet. Von wegen! Am Telefon so neulich: 'Jaja, ich muss schon auch dran bleiben, denn Winke-Arme finde ich wirklich schrecklich und die will ich echt auf keinen Fall bekommen!' Ist ja auch so. Das mit dem Älterwerden ist nicht so einfach! Auch wenn es mir wirklich voll egal ist, wie alt ich bin und ich immer sage: 'Frau ist so alt, wie sie sich fühlt!'

Ääääh .... war da nicht neulich voll die Freude, als eine Kollegin gesagt hat: 'Ich hätte nicht gedacht, dass du schon Ü50 bist! Ich hätte dich eher so auf Mitte 40 geschätzt.' Seit wann darf ich mich nicht mehr über Komplimente freuen?! Und klar ist auch: Ich kauf mir NUR Klamotten, die mir gefallen und in denen ich mich wohl fühle … Und in denen du auf keinen Fall aussehen willst wie eine Wurstpelle und dann doch vielleicht ein bisschen jugendlich?!

Verdammt schwer, sich zu widersetzen

Alles klar: Ich gebe mich geschlagen. Ja, auch ich komme dem allgemeinen Schönheitswahn - von wegen "Frauen sollten was aus sich machen, sollten sich um ihr Äußeres kümmern" - nicht davon. Natürlich habe ich das auch verinnerlicht. Auch wenn ich nicht zu den Frauen zähle, die nie ungeschminkt das Haus verlassen oder verzweifelt die zehnte Diät hinter sich haben. Oder noch krasser: sich liften lassen und hunderte von Euro in Beauty-Produkte stecken.

Aber ich würde sagen, niemand kommt hier ungeschoren davon. Wie denn auch? Von klein auf werden wir dazu animiert, hübsch und adrett zu sein. Zu gefallen. Wer es nicht von Haus aus ist, muss sich eben mehr ins Zeug legen. Und es ist verdammt schwer, sich dem zu widersetzen. Manchmal, wenn es mich überkommt und ich zu faul zum Yoga machen bin oder einfach essen will, wann und so viel ich will, dann mach ich einen Song laut und übertöne alle miese kleine Stimme in meinem Kopf: "Give me the food" von Miss Platnum. Also: Her mit der Sahneschnitte und dem Eis – denn ja, ich liebe es!