Am 24. Juli wären die Olympischen Spiele in Japan gestartet - wäre da nicht das Coronavirus. Wie verbringen die Athletinnen und Athleten die Zeit jetzt? Was tun sie an dem Tag, an dem eigentlich ihr großer Wettkampf gewesen wäre? Wir trefffen einige von ihnen und fragen nach.

Die Beiträge der Serie finden Sie im Laufe der nächsten beiden Wochen alle hier als Podcast.