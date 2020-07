Die Ferienzeit bringt in diesem Jahr viele Unsicherheiten mit sich. Reiserechtler Kai Motzkus hat einige Urlaubsfragen unserer User beantwortet.

Ferienhalbzeit in Hessen: Viele Menschen kommen jetzt aus dem Urlaub zurück oder haben ihn kurz vor sich. In Zeiten von Corona ist dabei aber vieles anders als sonst - und bei vielen Menschen herrscht Unsicherheit. Müssen sich Heimkehrer auf das Coronavirus testen lassen? Oder gar freiwillig in Quarantäne? Und was ist im Ausland zu beachten? Woher bekomme ich die benötigten Informationen?

Ihre Fragen zum Thema Reisen

hr-iNFO hat Fragen von Betroffenen gesammelt und sie einem Experten gestellt. Hier finden Sie die Antworten von Reiserechtler Kai Motzkus: