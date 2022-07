Hessen droht in dieser Woche eine Hitzewelle mit Temperaturen über 35 Grad. Und die Statistiken zeigen: Diese extrem heißen Tage werden mehr, auch bei uns in Hessen. Für Alte und Kranke kann das tödlich sein. Hitzeaktionspläne könnten helfen.

Mitte Juni 2019 ist es außergewöhnlich heiß in Hessen. Landwirt Bodo Mönnich aus Griesheim bei Darmstadt bekommt einen Anruf von einem seiner Angestellten. Ein Erntehelfer eines anderen Landwirts braucht Hilfe, Mönnich selbst hat seine Leute in diesen Tagen wegen der Hitze nicht auf die Felder geschickt. Mönnich ruft einen Rettungswagen und fährt selbst zu dem Mann. Als er ankommt, liegt der bewusstlos in der Hitze. "Er hat geatmet und lag aber da, war nicht ansprechbar. Er lag am Boden in der prallen Sonne und war nicht ansprechbar", erzählt der Landwirt.

Ein Rettungshubschrauber bringt den Mann in die nächste Klinik, doch - er überlebt nicht. Wenige Stunden nach seinem Kollaps ist er tot. Die Hitze ist für die meisten Menschen anstrengend, für Alte und Kranke kann sie aber lebensgefährlich werden , denn die können sich weniger an diese Extremwetterbedingungen anpassen.

Kaum Städte haben Hitzeaktionspläne

Und die Temperaturen steigen immer weiter an. Immer öfter erleben wir auch in Hessen extrem heiße Tage - eine Folge des Klimawandels. Seit fünf Jahren gibt es deshalb eine Empfehlung von Bund und Ländern, Hitze-Aktionspläne zu erstellen. Dafür sind die Landkreise zuständig. Das ist aber eine freiwillige Angelegenheit.

Ein Blick nach Hessen zeigt: Die wenigsten Städte und Gemeinden haben solche Hitzeaktionspläne. Aber immerhin: Viele haben erste Schutzmaßnahmen ergriffen: Hitzetelefone, Sitzgelegenheiten im Schatten, begrünte Flächen oder heller Split im Asphalt von Straßen, damit die die Sonne reflektieren.

Das Land Hessen hat schon seit einiger Zeit ein Hitzewarnsystem installiert. Das fokussiert sich vor allem auf Altenheime, Pflegeheime und Krankenhäuser. Im kommenden Jahr will Sozialminister Kai Klose von den Grünen einen Hitzeaktionsplan vorlegen. "In den Hitzejahren aus den letzten beiden Jahrzehnten haben wir immer wieder Jahre gesehen, in denen es zu einer erheblichen Übersterblichkeit kam", so der Minister.

Es fehle an Wissen

Viel konkreter wurde Klose aber nicht. Reicht das aus? Dr. Martin Hermann ist Vorsitzender der Deutschen Allianz für Klimawandel und Gesundheit und berät auch Städte und Gemeinden bei der Ausarbeitung von solchen Hitze-Aktionsplänen. Es sei gut, dass viele Kommunen und auch die Landesregierung den Schutz vor der Hitze verbessern wollen. Aber: "Was glaube ich sehr wichtig ist und was meistens noch nicht so richtig funktioniert, ist, dass man alle Akteure beteiligt, insbesondere auch aus den Gesundheitsberufen."

Es müsse Schutzkonzepte auch in Betrieben, Schulen und Kitas geben. Oft fehle es an Wissen über die Gefahren von Hitze und darüber, wann was zu tun sei. „Der Bildungsstand insgesamt zu diesen Themen bei uns in der Bevölkerung und bei den entscheidenden Akteuren ist zu niedrig, und deswegen sterben viele Menschen unnötig", erklärt Martin Hermann. Entscheidend sei, dass wir insgesamt mehr zu diesem Thema ausbilden, sagt Hermann – so, dass alle, die Verantwortung für Menschen tragen, entsprechend vorsorgen können, wenn es mal wieder richtig heiß wird.