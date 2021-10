Am 4. November öffnen wir die digitale Tür in unsere Redaktion. Dabei lassen wir Sie in Live-Videosessions hinter die Kulissen von hr-iNFO schauen und wollen mit Ihnen ins Gespräch kommen. Wir freuen uns auf Fragen, Feedback und lebendige Diskussionen. Hier können Sie sich anmelden.

Im Rahmen des Aktionstags "Dein Tag im hr 2021" öffnen auch wir von hr-iNFO unsere Türen für unserer Hörerinnen und Nutzer. Sie erhalten die Gelegenheit, in Live-Videosessions mit Moderatorinnen und Programm-Verantwortlichen persönlich ins Gespräch zu kommen. Einfach bis zum 30. Oktober 2021 für die Session*s Ihrer Wahl anmelden, am 4. November einchecken und dabei sein, Fragen stellen, Feedback geben, mitdiskutieren!

Das sind die hr-iNFO-Sessions:

12 Uhr: Richtig streiten mit hr-iNFO

Im Gespräch mit den Machern von "Echt jetzt? Überzeug mich in 18 Minuten!".

Mit den hr-iNFO-Redakteuren Oliver Günther und Jens Borchers.

15:45 Uhr: Gespräch mit dem Team von "Das Interview"

Gäste, Themen, Fragen und eine Box: Mariela Milkowa und Stefan Bücheler von hr-iNFO zeigen, wie die Sendung entsteht und woher Gäste und Themen kommen.

19 Uhr: Space und Spannung mit Weltraum-Wagner

Wissenswertes aus dem All: Wie recherchiert man im Bereich Raumfahrt? Was hat "Weltraum-Wagner" schon alles erlebt? Raumfahrt und unendliche Weiten erleben mit dem hr-Weltraumexperten Dirk Wagner und Redakteur Oliver Günther von hr-iNFO.

19:30: Sicher informieren in bewegten Zeiten

Wie bringen wir verlässliche Information ins Radio? Die Redaktion von hr-iNFO über journalistische Herausforderungen im Alltag. Mit hr-iNFO-Ressortleiter Ulli Janovsky und Redakteurin Nina Mundt.

So checken Sie ein:

Videosessions auswählen: Du kannst dich für beliebig viele Sessions, die jeweils zwischen 45 und 90 Minuten dauern, anmelden. Bitte beachte dabei, dass sich die Veranstaltungen zeitlich teilweise überschneiden. Die Anmeldefrist endet am 30. Oktober 2021.

Teilnahmebedingungen lesen

lesen Teilnahme-Formular abschicken und Bestätigung erhalten

abschicken und Bestätigung erhalten Vor der Veranstaltung: Einwahllink*s erhalten

Am 4. November: Fünf Minuten vor der jeweiligen hr-Videosession einwählen. Wichtig : Dabei den bei der Anmeldung genannten Vor- und Nachnamen angeben – andernfalls ist kein Log-in möglich.

: Dabei den bei der Anmeldung genannten Vor- und Nachnamen angeben – andernfalls ist kein Log-in möglich. Begrüßung von unserem Team im virtuellen Warteraum

Teilnahme an den Sessions (Kamera und Mikrofon bitte ausschalten), Fragen per virtuellem Handzeichen stellen