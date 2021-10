SPD, FDP und Grüne wollen in etwas mehr als einem Monat regierungsfähig sein. Was bis dahin noch alles passieren muss? hr-iNFO fasst die wichtigsten Schritte in einem Zeitplan zusammen.

Nach einem ersten Kennenlernen machen die Koalitionsverhandlungen kurz Pause wegen der ersten Sitzung des Bundestages. Am kommenden Mittwoch geht es dann weiter.

10. November

Bis dahin treffen sich 22 Arbeitsgruppen zu Themen wie Bauen, Wohnen, innere Sicherheit oder Digitalisierung. In den Gruppen sitzen Fachpolitiker und -politikerinnen aller drei Parteien und sollen aus den unterschiedlichen Vorstellungen von SPD, FDP und Grünen Kompromisse schmieden. All das übrigens ohne Sitzungen bis tief in die Nacht oder am Wochenende.

Ende November

Dann soll die Frage beantwortet sein, was die neue Ampel-Regierung alles vorhat. Bis dahin soll der Koalitionsvertrag fertig sein. Grundlage für diesen sind die Ergebnisse der Arbeitsgruppen. Fertig verhandelt wird der Vertrag von einer 18-köpfigen Runde, in der auch die Parteichefin und -chefs sitzen. In diesen Runden wird es dann nicht nur um einen gemeinsamen Text, sondern wahrscheinlich auch um die großen Knackpunkte gehen. Dem fertigen Vertrag müssen dann auch noch mal die einzelnen Parteien zustimmen.

6. Dezember

Rund um Nikolaus möchte Olaf Scholz vom Bundestag zum Bundeskanzler gewählt werden und seine Ministerinnen und Minister berufen. Dann hätte Deutschland eine neue Regierung.