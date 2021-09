Der erste Spieltag der Fußball Champions League steht an. Der FC Bayern München spielt beim FC Barcelona, der VFL Wolfsburg tritt beim französischen Verein OSC Lille an. hr-iNFO überträgt die Spiele live als Konferenz in voller Länge.

Den hr-iNFO-Livestream können Sie direkt auf unserer Website aufrufen: einfach in der unteren blauen Leiste auf den Play-Button klicken. Außerdem ist er in den gängigen Playern abspielbar.

Abgesehen vom Livestream auf der Website können Sie hr-iNFO auch mit einem externen Player, beispielsweise dem VLC-Player, abspielen. Für die Radio-Livestreams nutzen wir mp3-Livestreams, die zur Nutzung einen mp3-Codec benötigen. Einige Betriebssysteme liefern aus rechtlichen Gründen keinen mp3 Codec mit, dieser ist aber im Regefall mit dem Installieren zusätzlicher Software nachrüstbar. Für die mobile Nutzung empfehlen wir den Stream mit der niedrigeren Bitrate.

MP3-Stream (128 kBit/s)

http://metafiles.gl-systemhaus.de/hr/hrinfo_2.m3u

MP3-Stream (48 kBit/s)

http://metafiles.gl-systemhaus.de/hr/hrinfo_1.m3u

(für mobile Anwendungen empfohlen)

Falls auf Ihrem Rechner keines der Programme installiert ist, können Sie diese kostenlos herunterladen:





Der Windows Media-Stream (wma) wird nicht mehr angeboten. Bitte nutzen Sie die mp3-Streams.