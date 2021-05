Vom 30. Mai bis 4. Juni feiert das 17. Deutsche FernsehKrimi-Festival den Fernsehkrimi online.

Alle Filme online

Alle für den Wettbewerb nominierten Fernsehkrimis sind am 30. Mai zum Festivalstart in den jeweiligen Sender-Mediatheken abrufbar. Auf www.fernsehkrimifestival.de und den Social-Media-Kanälen des Festivals werden sukzessive weitere Online-Programmpunkte freigeschaltet. Die Verkündigung aller Preise erfolgt im Rahmen der Online-Preisverleihung am 4. Juni ab 20 Uhr. Insgesamt zehn TV-Produktionen laufen im Wettbewerb, darunter die „Tatort“-Jubiläums-Doppelfolge des BR/WDR „–In der Familie“ (1+2), die Tatorte „–Unklare Lage“ (BR), „–Das ist unser Haus“ (SWR) und der Münsteraner „Tatort –Limbus“(WDR). Außerdem sind der Rostocker „Polizeiruf 110“ mit der Folge „–Sabine“ (NDR) sowie die Magdeburger „Polizeiruf 110“-Folge mit „Der Verurteilte“ (MDR) nominiert. Mit „Sörensen hat Angst“ (NDR) geht das Regiedebüt des Schauspielers Bjarne Mädel ins Rennen, mit „Nicht tot zu kriegen“ eine ZDF-Produktion anlässlich des 70. Geburtstages von Iris Berbensowie die ZDF/ARTE-Produktionen„Der gute Bulle –Nur Tote reden nicht“ und „In Wahrheit –In einem anderen Leben“.

Filmgespräche

Die beim Publikum und den Machern sehr beliebten Filmgespräche können als Online-Video ab 1. Juni abgerufen werden. Zahlreiche Filmschaffende, u.a.die Schauspieler*innen Iris Berben, Anja Kling, Bjarne Mädel, Axel Prahl, Laura Tonke und Armin Rohde sowie die Regisseur*innen Pia Strietmannund Stefan Schallerund Drehbuchautor Bernd Langesowie die Produzentin Franziska Specht geben darin Einblicke hinter die Kulissen der Filmarbeiten zu den nominierten Fernsehkrimis. Moderiert werden die Gespräche von Knut Elstermann.

Der Serienwettbewerb

2021 setzt sich die Jury für den Deutschen FernsehKrimi-Preis aus den Schauspielerinnen Gisa Flake und Eva Meckbach, dem Investigativreporter Yassin Musharbash und dem Drehbuch-Autoren-Duo Stefan Hafner und Thomas Weingartner zusammen. Bereits zum zweiten Mal vergibt das Festival mit dem Serienwettbewerb „Folgenschwer“ einen Preis für die beste Krimi-Serie des Jahres. Nominiert sind „Die Toten von Marnow“ (NDR/DEGETO),„Unbroken“ (ZDFNEO), „Katakomben“ (JOYN), „Das Geheimnis des Totenwaldes“ (NDR/DEGETO) und „Schatten der Mörder –Shadowplay“ (ZDF). Auch die nominierten Serienfolgen können während des Festivalzeitraums über die jeweiligen Sender-Mediatheken gestreamt werden. Auf den Social-Media-Kanälen des Festivals beantworten Mitwirkende der Serien vier Fragen im Format „Kurz gefragt...“, u.a. die Schauspieler*innen Lilly Charlotte Dreesen, Mala Emde, Sascha Geršakund Karoline Schuch.

Der Drehbuchwettbewerb

Mit dem Drehbuchwettbewerb „Deutschlands spannendster FernsehKrimi-Drehbuchnachwuchs“ sucht das Festival gemeinsam mit HessenFilm und Medien und Top: Talente e.V. nach abendfüllenden Drehbuchstoffen von Nachwuchsautor*innen–in diesem Jahr erstmals unter dem Motto „Tatmotiv? Vielfalt!“. Nominiert sind vier der über 30 eingereichten Stoffe, die als inszenierte Online-Video-Lesungen mit dem Schauspieler Florian Bartholomäi zu erleben sind. Schauspieler Jerry Kwarteng, die Drehbuchautoren Toby Chlosta und Axel Melzener sowie Merle Rueffer von der HessenFilm und Medien gehören der Jury des Nachwuchs-Drehbuchwettbewerbs an. Zu gewinnen ist eine Zusammenarbeit mit TOP:Talente e.V., die bei der Entwicklung des Stoffes vom Exposé bis zum Treatment begleitet und die Teilnahme an einem Pitch-Workshop im Herbst ermöglicht.

Preisverleihung

Die Preisverleihung des Deutschen FernsehKrimi-Preises findet 2021 online statt und wird am Freitag, den 4. Juni ab 20.00 Uhr auf der Website und dem Youtube-Kanal des Festivals veröffentlicht.