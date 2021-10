23. HfG Rundgang

Nach den Monaten der Distanz ist es Ende Oktober endlich soweit: Die Hochschule für Gestaltung (HfG) Offenbach öffnet ein Wochenende lang ihre Türen für den Rundgang, der sich zum nicht mehr wegzudenkenden Jahreshöhepunkt entwickelt hat.

»Hands On!« lautet das Motto dieses 23. HfG-Rundgangs, der in diesem Jahr vom 29. bis 31. Oktober stattfindet, nicht, wie in »gewöhnlichen« Jahren, zum Ende des Sommersemesters. Ganz bewusst bezieht sich die HfG mit dem Titel auf all das, was während der Coronapandemie nicht möglich war: auf das analoge Leben, auf ein Zusammenkommen im physischen Raum nach langer Abstinenz.

Die Studierenden aller Fachrichtungen der Hochschule zeigen ihre in den vergangenen knapp zwei Studienjahren entstandenen Arbeiten und speziell auf die Situation abgestimmte Projekte. Besucher_innen können sich bei der dreitägigen Veranstaltung über die künstlerische und gestalterische Arbeit aus den Bereichen Kunst, Kommunikationsdesign, Medien, Bühnenbild und Produktdesign informieren und Einblicke in die Ausbildung der HfG und in künstlerische Prozesse erhalten, wie sie während des laufenden Lehrbetriebes nicht möglich sind.

Der diesjährige Rundgang wird ein besonderer, soviel steht fest. Nicht nur, weil die Pandemie und die Verlegung in den Herbst gewisse Modifikationen verlangen, sondern auch, weil sich viel Kreatives angestaut hat. Im vergangenen Jahr musste der Rundgang pandemiebedingt komplett abgesagt werden, der Lehrbetrieb in den beiden Fachbereichen Kunst und Design fand über ein Jahr hinweg fast ausschließlich digital statt, auch analoge Ausstellungen waren kaum möglich.

Das Programm:

Freitag, 29. Oktober 2021



18 Uhr: Eröffnung mit Preisverleihungen

Hauptcampus, Aula

20-23 Uhr: Rundgang

Hauptcampus, PRÄSIDIUM, Zollamt Galerie

​Zentraler Veranstaltungsraum AULA

20-21:30 Uhr: CrossMedia-Rollen und Performances

Samstag, 30. Oktober 2021



14-22:30 Uhr: Rundgang

Hauptcampus, PRÄSIDIUM, Zollamt Galerie

Zentraler Veranstaltungsraum AULA

14-16 Uhr: Mensa von Morgen, Tischgespräch

16-20 Uhr: Film- und Animationsprogramm

20-22:30 Uhr: Filmnacht: Diplomfilme

Sonntag, 31. Oktober 2021



14-20 Uhr: Rundgang

Hauptcampus, PRÄSIDIUM, Zollamt Galerie

Zentraler Veranstaltungsraum AULA

14-16:30 Uhr: »kurz und knapp«, Kurzvorträge von Studierenden

16:30-18 Uhr: Film- und Animationsrolle