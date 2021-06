Das Funkkolleg Mensch und Tier endet und Sie können mit den Macherinnen und Machern ins Gespräch kommen.

Schmusehündchen, Pleitegeier, schlauer Fuchs: Tiere prägen unser Leben, nicht nur in der Sprache. Ein Grund dafür ist sicher, dass die Biologie den Menschen selbst als Tier erkannt hat. Doch welche Position kommt uns im Tierreich genau zu? Warum nehmen wir gegenüber anderen Tieren gern die „Über-Rolle“ ein, idealisieren und umschwärmen die einen, verfolgen und töten die anderen? Wie sollten wir andere Tiere behandeln? Wie lernen wir sie besser zu verstehen und zu schützen? Und was können wir von ihnen für unsere eigene Zukunft lernen? In 20 Folgen ist das hr-iNFO Funkkolleg diesen Fragen auf den Grund gegangen.

Zum Abschluss können Sie noch einmal mit den Macherinnen und Machern ins Gespräch kommen. Nehmen Sie teil und stellen Sie Ihre Fragen an:





Prof. Dr. Volkmar Wolters - Leiter der Arbeitsgruppe Tierökologie am Fachbereich Biologie und Chemie der Justus-Liebig-Universität Gießen

Renate Müller, Redaktuerin und Autorin hr-iNFO

, Redaktuerin und Autorin hr-iNFO Stephan Hübner - Wissenschaftsredakteur hr-iNFO