Mit der Teilnahme am Gewinnspiel werden die folgenden Teilnahmebedingungen akzeptiert:



1. Die Teilnehmer/-innen müssen ihren Wohnsitz in Deutschland haben und mindestens 18 Jahre alt sein.



2. Der Gewinn beinhaltet: 1 Festivalpass für Shorts at Moonlight digital vom 15.07. bis 31.08.2020.



3. Der Hessische Rundfunk übernimmt keine Haftung für die Beschaffenheit des Gewinns, insbesondere nicht auf Schadensersatz oder hinsichtlich sonstiger Ansprüche wegen Rechts- oder Sachmängeln.



4. Eine Barauszahlung oder eine Auszahlung in Sachwerten des Gewinns sowie die Übertragung des Gewinns auf eine andere Person sind nicht möglich.



5. Eine nur vermittelte Teilnahme am Gewinnspiel über Anbieter von Internet-Gewinnspiel-Suchmaschinen ist ausgeschlossen. Da solche Anbieter die Plattform des Hessischen Rundfunks stark behindern, behält sich der Hessische Rundfunk die Möglichkeit einer Sperre gegen diese Anbieter vor.



6. Die Teilnehmer/-innen und Gewinner/-innen können in den Online-Angeboten, im Fernsehen und Hörfunk mit Schrift, Bild und Ton – jeweils namentlich – veröffentlicht werden. Mit dieser Form der Veröffentlichung sind die Teilnehmer/-innen und Gewinner/-innen einverstanden.



7. Die Teilnehmer/-innen müssen die für die Ermittlung der Gewinner notwendigen Daten über ihre Person angeben. Die Teilnehmer/-innen erklären sich damit einverstanden, dass der Hessische Rundfunk diese Daten für die Dauer der Abwicklung des Gewinnspiels speichert. Sollte der Teilnehmer/die Teilnehmerin nicht mehr damit einverstanden sein, muss er/sie dies dem Hessischen Rundfunk schriftlich mitteilen. Die Daten werden dann gelöscht. Die Adresse lautet:



Hessischer Rundfunk

Anstalt des öffentlichen Rechts

hr-iNFO Management

Bertramstraße 8

60320 Frankfurt am Main

E-Mail: hr-info@hr.de

Fax: 069/155-4099.



8. Der Hessische Rundfunk verpflichtet sich, im Hinblick auf die gespeicherten Daten aller Teilnehmer/-innen die datenschutz- und medienrechtlichen Bestimmungen einzuhalten.



9. Mitarbeiter/-innen des Hessischen Rundfunks und der Leistungserbringer des Gewinns sind von der Teilnahme ausgeschlossen.



10. hr-iNFO behält sich das Recht vor, diese Teilnahmebedingungen zu ändern.



11. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.