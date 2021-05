2017 wurde der Anne-Frank-Tag ins Leben gerufen. Seitdem findet er jährlich am oder rund um den Geburtstag der bekanntesten Tochter Frankfurts statt, um an die Botschaft ihres weltberühmten Tagebuchs zu erinnern.

Der diesjährige Anne Frank Tag stellt die Familie in den Mittelpunkt. Anne Frank wächst in einer liberalen Frankfurter Familie auf, in der kulturelle Bildung selbstverständlich ist und es auch viele kreative Freiräume gibt. Gleichzeitig beklagt sich Anne oft über ihre Familie; spricht über Konflikte, die sich durch das Leben im Verborgenen noch verschärfen. Sie denkt über die Werte nach, die für ihre Eltern selbstverständlich sind, nimmt einige davon an, verwirft andere, und entwickelt eigene Vorstellungen davon, wie sie in Zukunft leben möchte.



Der Anne Frank Tag 2021 thematisiert die Bedeutung familiärer Räume in einer zunehmend diversen Gesellschaft. In der Familie können wir soziales Verhalten lernen, werden gefördert, bestärkt – gleichzeitig wird in Familien aber auch Gewalt verübt. In Familien wird Kultur weitergegeben, Geschichte erzählt, aber auch verdreht, können Diskriminierungserfahrungen besprochen, aber auch verdrängt oder fortgeschrieben werden.

Anne Frank für alle?

Über Identifikationen mit Anne Frank (nicht nur) in Zeiten von Corona.

16:00 -17:30 Uhr

Online-Talk auf dem YouTube-Kanal des Jüdischen Museums mit:



Dr. Meron Mendel (Bildungsstätte Anne Frank)

Veronika Nahm (Anne-Frank-Zentrum)

Moderation: Anne Baier, hr-iNFO

Holocaust-Opfer, Botschafterin für eine Welt ohne Hass, literarisches Wunderkind, aber auch ganz normaler Teenager: Anne Frank ist seit dem Erscheinen ihres Tagebuchs vor fast 70 Jahren posthum zur Projektionsfläche geworden. Junge und alte Menschen können sich auf unterschiedliche Weise mit ihr in Beziehung setzen und finden in ihrer Biographie und ihren Texten Anknüpfungspunkte für eigenes Erleben. Das kann aber auch gehörig schief gehen: Grenzen der Identifikation mit Anne Frank sind nicht erst überschritten, wenn die aktuellen Corona-Maßnahmen mit der Situation der Familie im Versteck vor den Nationalsozialisten verglichen werden.

Der Talk setzt an aktuellen geschichtsrevisionistischen Trends an und wirft einen (selbst-)kritischen Blick auf Versuche, Anne Frank für die eigenen Anliegen zu vereinnahmen.



Eine Veranstaltung der Bildungsstätte Anne Frank, präsentiert von hr-iNFO.