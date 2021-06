Der Wahlkampf für die Bundestagswahl am 26. September dieses Jahres hat begonnen, und die Parteien verabschieden ihre Programme für die nächste Legislaturperiode. Welche Vorstellungen und Konzepte verfolgend die demokratischen Parteien beim Thema Asyl und Migration?

Weltweit sind Menschen auf der Flucht vor Krieg, Armut und Hoffnungslosigkeit. Europas Antwort darauf ist eine zunehmend abschottende Praxis: Rechtsbrüche an den Außengrenzen, elende Zustände in Flüchtlingslagern, Migrationspartnerschaften mit teils autoritären Staaten, mangelnde Solidarität zwischen den EU-Mitgliedstaaten und eine bundesdeutsche Blockade der Aufnahmebereitschaft von Kommunen. Angesichts dieser desaströsen Bilanz fordern Menschenrechtsorganisationen und Kirchen schon lange die konsequente Anwendung einer humanen, menschenrechtsbasierten Politik.



Bietet die Bundestagswahl im September die Chance, die Migrations- und Asylpolitik human zu gestalten, auch im europäischen Kontext?



Darüber wird mit diesen Kandidat*innen zur Bundestagswahl diskutiert:





Weitere Informationen

Die Veranstaltung wird vorraussichtlich als Hybrid-Veranstaltung (mit beschränkter Teilnahmezahl im Haus am Dom und zusätzlich online) stattfinden. Die Teilnahme persönlich im Haus am Dom ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Zur Online-Teilnahme fordern Sie bitte den entsprechenden Link an. Bitte schreiben Sie in dazu eine E-Mail .



Eine Veranstaltung der Katholische Akademie Rabanus Maurus – Haus am Dom und des pax christi-Regionalverband Rhein-Main.



Präsentiert von hr-iNFO

Ende der weiteren Informationen