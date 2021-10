Demokratie im Krisenfall. Warum Deutschland Regeln für den Ausnahmezustand braucht

Was dürfen wir uns von der Zukunft erhoffen? Die Vortragsreihe "Zukunft Mensch" der Polytechnischen Gesellschaft beschäftigt sich mit den wichtigen Fragen, die auf uns und auf die auf uns nachfolgenden Generationen zukommen.

Das Zusammenspiel von Bund und Ländern prägt viele Politikfelder in Deutschland. Die Kompromissorientierung des Föderalismus bewirkt einen effizienten Interessenausgleich und politische Stabilität. Kompromissfindung braucht Zeit; in Krisen sind jedoch schnelle und verbindliche Entscheidungen notwendig. Wie steht es um die Leistungsfähigkeit des deutschen „Mehrebenensystems“ im Notfall? Der Vortrag analysiert das politische Krisenmanagement staatlicher Akteure, aber auch die Schwierigkeiten einer schnellen Krisenreaktion. Ausgehend von der Diagnose wird eine Grundgesetzreform vorgeschlagen. Das Ziel: die zur Landesverteidigung geschaffene Notstandsverfassung von 1968 durch ein Regelwerk für den Ausnahmezustand zu ersetzen.

Vortrag von Thomas de Maizière

Bild © DT Stiftung

Thomas de Maizière hat seit 1983 viele Regierungsämter in Bund und Ländern bekleidet. 1989/1990 beriet seinen Cousin Lothar de Maizière, den ersten und letzten freigewählten Ministerpräsidenten der DDR, während der Verhandlungen über den Deutschen Einigungsvertrag. In Sachsen war er als Minister zuständig für die Staatskanzlei sowie die Ressorts Finanzen, Justiz und Inneres (2001-2005). 2005 wurde er für vier Jahre Chef des Kanzleramts. Später war er Verteidigungs- und insbesondere Innenminister (2009-2011 und 2013-2018). In diese Zeit fielen die Euro-Krise 2010 und die Flüchtlingskrise 2015.