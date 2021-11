Die Salons der Republik. Eine neue Bauaufgabe

Was dürfen wir uns von der Zukunft erhoffen? Die Vortragsreihe "Zukunft Mensch" der Polytechnischen Gesellschaft beschäftigt sich mit den wichtigen Fragen, die auf uns und auf die auf uns nachfolgenden Generationen zukommen.

Auch in Zeiten digitaler Chatrooms können gebaute Räume einen wichtigen Beitrag zur Kultivierung der Dialogfähigkeit leisten. Die auf der Architekturbiennale 2021 gezeigte Talking Station TS 1 sowie die für das Band des Bundes in Berlin und den Paulsplatz in Frankfurt entworfenen Salons der Republik sind als Orte milieu- und identitätsübergreifender Kommunikation konzipiert. Sie sind eine auf diese Weise noch nirgends umfassend realisierte Ergänzung zu den Parlamentssälen und anderen gebauten wie virtuellen Räumen, die nur notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung für eine lebendige Demokratie sind. Welcher Faktoren bedarf es, damit solche Architekturen ihren gesellschaftsbildenden Auftrag erfüllen können?

Vortrag von Prof. Holger Kleine - Hochschule RheinMain, Wiesbaden

Holger Kleine ist seit 2010 Professor für Künstlerisch-Konzeptionelles Entwerfen am Studienbereich Innenarchitektur der Hochschule RheinMain, Wiesbaden. Hinzu kommen mehrere Gastdozenturen im Ausland. Er studierte Architektur an der Cooper Union in New York (B. Arch.) und an der TU Berlin (Diplom). Als Architekt gestaltete er u. a. die Deutsche Botschaft in Warschau. Er ist Autor der Bücher Neue Moscheen (JOVIS 2014) und Raumdramaturgie (Birkhäuser 2017) und Kurator der Ausstellungen My Home is my Parcel (zus. mit Uwe Münzing; 2020) und Die Salons der Republik (2021; beide im DAM). Sein Forschungsinteresse gilt öffentlichen Innenräumen.

Prof. Holger Kleine Bild © Polytechnische Gesellschaft