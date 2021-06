Erschöpft? Der Klimawandel und die Folgen für unser Wasser

In dieser Online-Veranstaltung stellen Forschende des Instituts für sozial-ökologische Forschung aktuelle Ergebnisse aus der Wasserforschung vor und zeigen, wie eine nachhaltige Nutzung unserer Wasserressourcen aussehen kann und welche konkreten Gestaltungsmöglichkeiten es im Alltag gibt.

Weltweit warnen Wasserforschende schon seit vielen Jahren vor lokalen Wasserkrisen. Drei Dürrejahre in Folge haben gezeigt, dass auch in Deutschland während Dürrephasen das Trinkwasser in manchen Regionen knapp wird. Demographische und wirtschaftliche Veränderungen, aber auch der Klimawandel haben den Wasserkreislauf verändert. Aber wie sehen nachhaltige Nutzungskonzepte aus?

Meet the Scientist: Wissenschaftler*innen des ISOE – Institut für sozial-ökologische Forschung im Gespräch mit Bürger*innen

Auf dem Podium: Dr. Stefan Liehr und Dr. Robert Lütkemeier

Moderation: Stephan Hübner, hr-iNFO