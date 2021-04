Das Center for Applied European Studies lädt zu einer neuen Veranstaltungsreihe ein. Den Auftakt macht ein Gespräch mit Dr. Wolfgang Schäuble über den Zustand und die Zukunft der EU.

Mit „EUROPA 2030 – Visionen und Wirklichkeiten“ möchte das Center for Applied European Studies gemeinsam mit Persönlichkeiten der Zeitgeschichte, Politiker*innen, Kulturschaffenden und Intellektuellen die Zukunft Europas diskutieren. In Kooperation mit hr-iNFO findet am 19.4. hierzu die Auftaktveranstaltung, ein Online-Gespräch zwischen dem Geschäftsführenden Direktor des CAES, Prof. Dr. Dr. Michel Friedman und Dr. Wolfgang Schäuble, Präsident des Deutschen Bundestages, statt. Diskutiert werden soll der derzeitige Zustand der EU, aber auch die Aussichten für die Zukunft und was diese mit sich bringen.

Die Veranstaltung ist kostenfrei und geht von 18 bis 19 Uhr. Hier geht's zum Livestream .