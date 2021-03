Neue Folge der Reihe Forum Entwicklung von GIZ, Frankfurter Rundschau und hr-iNFO.

Die Corona-Pandemie stellt Bildungssysteme weltweit auf die Probe: Zeitweise waren bis zu 1,7 Milliarden Kinder weltweit von Schulschließungen betroffen. In der größten bisher gekannten Bildungskrise ringen Entwicklungs- und Schwellenländer um die mühsam erarbeiteten Erfolge, mehr Kindern den Zugang zu Schulbildung zu ermöglichen. Gleichzeitig entstehen in dieser schwierigen Situation neuartige Unterrichtsmethoden, die das Lehren und Lernen nachhaltig verändern – vielleicht auch für Millionen von Schülerinnen und Schülern, die derzeit in Deutschland im Fernunterricht lernen.



Ein Digitalisierungsschub erfasst die Bildungslandschaft: eLearning-Plattformen und virtuelle Formate der Wissensvermittlung sollen die Auswirkungen von Schulschließungen mindern. Wo das Internet fehlt, ermöglichen ausleihbare mobile Endgeräte den Distanzunterricht auch offline, etwa im Libanon. So entstehen fernab der Klassenzimmer neue Lernorte: im Freien, per Radio oder TV.



Können diese neuen Ansätze die Corona-bedingte Bildungslücke in Entwicklungs- und Schwellenländern wieder schließen? Welche innovativen Methoden sind vielversprechend und von welchen Ländern können wir in Deutschland lernen? Wie werden Bildungssysteme in Ländern des Globalen Südens gestärkt und wie kann „Bildung für alle“ nachhaltig gelingen?



Darüber diskutieren diese Gäste beim nächsten Forum Entwicklung:





Peter-Matthias Gaede , Vorstandsmitglied von UNICEF Deutschland

, Vorstandsmitglied von UNICEF Deutschland Prof. Annette Scheunpflug , Universität Bamberg, Professorin für Allgemeine Pädagogik und Leiterin des Studiengangs „Bildungsqualität in Entwicklungsländern“

, Universität Bamberg, Professorin für Allgemeine Pädagogik und Leiterin des Studiengangs „Bildungsqualität in Entwicklungsländern“ Dr. Melanie Stilz , TU Berlin, Forscherin für Digitalisierung und Entwicklungszusammenarbeit

, TU Berlin, Forscherin für Digitalisierung und Entwicklungszusammenarbeit Dr. Michael Holländer , GIZ, Leiter des Kompetenz-Centers Bildung

, GIZ, Leiter des Kompetenz-Centers Bildung Moderation: Tobias Schwab, Frankfurter Rundschau