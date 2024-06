Vom 4. Juli bis 25. August geht das Freiluftkino Frankfurt in seine elfte Saison. Eine mystische Atmosphäre im Innenhof des Alten Polizeipräsidiums mit aktuellen Kinohits, herausragenden Arthouse-Filmen und ganz großen Klassiken.

Das Alte Polizeipräsidium zwischen Hauptbahnhof und Messegelände steht seit 2002 weitgehend leer. Mehr als 20 Jahre sind das nun, in denen die Zeit ihre Spuren hinterlassen hat. Bis Ende August gibt es jede Woche von Donnerstag bis Sonntag kühle Getränke, Galettes und aktuelle Kinohighlights im morbiden Ambiente dieses Baudenkmals.

Die Filme:

DO 04.07. PERFECT DAYS

FR 05.07. PRISCILLA

SA 06.07. PAST LIVES

SO 07.07. WOCHENENDREBELLEN



DO 11.07. ZONE OF INTEREST

FR 12.07. BOB MARLEY - ONE LOVE

SA 13.07. EINE MILLION MINUTEN



DO 18.07. GIRL YOU KNOW IT'S TRUE

FR 19.07. ALL OF US STRANGERS

SA 20.07. BACK TO BLACK

SO 21.07. ONE LIFE



DO 25.07. BARBIE

FR 26.07. POOR THINGS

SA 27.07. ANATOMIE EINES FALLS

SO 28.07. FALLENDE BLÄTTER