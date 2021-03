Nach gut einem Jahr Covid19-Pandemie blickt die Veranstaltungsreihe "Gesellschaft im Corona-Kapitalismus – Wie wollen wir arbeiten und leben?"nach vorn und fragt danach, wie wir zukünftig arbeiten, leben und wirtschaften wollen.

Die Pandemie als Brennglas für gesellschaftliche und wirtschaftliche Missstände: Diese These ist am besten belegbar im Bereich der Geschlechterverhältnisse, denn hier schlägt die Coronakrise als Gesundheits- und Wirtschaftskrise gleich mehrfach zu. In den letzten Monaten konnte beobachtet werden, dass es überwiegend Frauen gewesen sind, die für die Aufrechterhaltung des öffentlichen Gesundheitswesens und in vielen Bereichen auch des Bildungswesens gesorgt haben – nicht zuletzt auch wegen einer immer noch antiquierten Geschlechterverteilung in der Berufswelt. Die Menschen in diesen Berufen haben zwar Applaus bekommen – aber eine grundlegende bessere Entlohnung und Anerkennung klassischer „Frauenberufe“ lässt immer noch auf sich warten. Auch haben Frauen überproportional mit Doppelbelastungen durch Beruf und Familie zu kämpfen und sie werden häufiger als Männer Opfer häuslicher Gewalt – eine Krise, die sich in Zeiten des Lockdowns massiv zuspitzt.

Es ist also Zeit etwas zu tun, für mehr Geschlechtergerechtigkeit in einer immer noch „männlich“ dominierten Wirtschaft und Gesellschaft. Über die Frage, wo man wie ansetzen kann, etwa im Bereich der Gesundheits- und Pflegepolitik, der Arbeitsmarktpolitik oder der Sozialpolitik, darüber soll an diesem Abend gesprochen werden.

Es diskutieren:



Prof. Dr. Bernhard Emunds, Sozialethiker, Leiter Nell-Breuning-Institut, PTH Sankt Georgen

Karin Schwendler, Bereichsleiterin Frauen- und Gleichstellungspolitik, ver.di Bundesvorstand

Dr. Christa Wichterich, Entwicklungssoziologin, Publizistin, Geschlechterforscherin

Moderation: Claudia Wehrle, hr-iNFO

Die Veranstaltung findet per Livestream statt.