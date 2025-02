hr INFO präsentiert: Das "hr INFO Jazz Trio". Drei besondere Konzerte der hr BigBand in einem exklusiv vergünstigten Ticket-Paket. Erleben Sie 2025 die Vielfalt des Jazz.

Karten für die drei Konzerte mit der hr BigBand gibt es ab XX EUR im hr Ticketcenter .



1. KONZERT: The Music of Marius Neset

3. April 2025 I 20 Uhr I hr-Sendesaal Frankfurt

4. April 2025 | 20 Uhr I hr-Sendesaal Frankfurt



MARIUS NESET | Saxofon

ANTON EGER | Schlagzeug



Marius Neset ist einer der umtriebigsten Köpfe der aktuellen skandinavischen Jazzszene. Aus unserer Zusammenarbeit mit dem norwegischen Ausnahmemusiker beim Deutschen Jazzfestival 2022 ist eine Freundschaft entstanden, die nach einer Fortsetzung schrie! Jetzt kommt der kreative Saxofonist mit einer neuen, längeren Komposition, die er der hr-Bigband auf den Leib geschneidert hat, zurück nach Frankfurt.



Seine Fähigkeiten als herausragender Rhythmusspieler verdankt Marius Neset seinem allerersten Instrument: dem Schlagzeug. Schon als kleiner Junge, sagt er, faszinierten ihn Grooves in ungewöhnlichen Taktformen, und er begann früh mit Polyrhythmik zu experimentieren. Dieses Können hat er später auf das Saxofon übertragen. Seither hat der Norweger viel Bigband-Erfahrung gesammelt und erkundet mit Vorliebe genreübergreifende Musik. Sein beeindruckender Katalog an Eigenkompositionen für große Ensembles hat ihm außerdem einen herausragenden Ruf als Auftragskomponist eingebracht. Bereits dreimal hat Marius Neset für die London Sinfonietta Stücke geschrieben, wovon das Jüngste, “Geyser”, anlässlich der BBC Proms in der Royal Albert Hall Premiere feierte.

2. KONZERT: Spotlight Jazz: “We got Rhythm!”

8. Mai 2025 | 20 Uhr | hr-Sendesaal Frankfurt



JÖRG ACHIM KELLER | Leitung



Spotlight Jazz ist ein besonderes Konzertformat zur After-Work-Zeit, das in gut einer Stunde zu einem besonderen Thema in die Welt des Jazz entführt. Und was liegt da näher, als ein Abend rund um das zentrale Thema, das den Jazz ausmacht? Denn alles, was am Jazz neu war, war erst einmal rhythmisch neu. Wir erkunden mit Ihnen, wie afroamerikanische Einflüsse westliche Musik revolutioniert haben!



Rhythmus ist der Kern allen Jazz. Der Swing, der Groove, das Spiel mit dem Timing, das alles war revolutionär, als sich europäisch geprägte Musik mit afrikanischer vermischte und daraus schließlich Jazz entstand. Tauchen Sie mit uns tief in das Thema ein, meisterhaft demonstriert von dem erfahrenen Bandleader, Komponisten und Schlagzeuger Jörg Achim Keller.

3. KONZERT: The Artistry of Aaron Diehl

05. Juni 2025 | 20 Uhr | hr-Sendesaal Frankfurt

06. Juni 2025 | 20 Uhr | Stadttheater Gießen



AARON DIEHL | Klavier

DARCY JAMES ARGUE | Leitung



Das zweite große Projekt unseres neuen Composers in Residence ist eine Zusammenarbeit mit Ausnahmepianist Aaron Diehl. Sein Stil umfasst alle Dekaden des Jazz und begeistert mit seiner Eleganz, ist dabei aber völlig frei von Konservatismus. Seine preisgekrönten Alben stürmen die Jazz-Charts, und er ist regelmäßig Gast in den größten Konzerthäusern. Erleben Sie diese Weltklasse nun in Frankfurt und Gießen!



Aaron Diehl bewegt sich musikalisch elegant auf der Grenze zwischen Klassik und Jazz. Sein Debut-Album veröffentlichte er schon ein Jahr vor seinem Abschluss an der Juilliard. Seither hat er zahlreiche Preise als Pianist gewonnen und sich als Komponist einen Namen gemacht. In den vergangenen Jahren hat er nicht nur die großen Jazzfestivals sondern auch die renommiertesten Konzerthallen der Welt bespielt. Beim Down Beat Critics Poll 2020 wurde er Sieger in der Kategorie Piano/Rising Star. 2023 war er Künstlerischer Leiter des 92NY’s Jazz in July Festivals. Er begleitete Grammy-Gewinnerin Cécile McLorin Salvant auf mehreren ihrer Alben, spielte mit Gregory Hutchinson ein Album ein und tourte mit zahlreichen Stars der Gegenwart wie Warren Wolf, Wycliffe Gordon oder dem Jazz at Lincoln Center Orchester. Die Fachpresse lobt seinen feinsinnigen, technisch ausgereiften Stil und attestiert ihm eine lyrische, orchestral anmutende Herangehensweise an sein Instrument.