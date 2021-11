Innovationen für die Demokratie. Wie das Gemeinwesen partizipativer werden kann

Was dürfen wir uns von der Zukunft erhoffen? Die Vortragsreihe "Zukunft Mensch" der Polytechnischen Gesellschaft beschäftigt sich mit den wichtigen Fragen, die auf uns und auf die auf uns nachfolgenden Generationen zukommen.

„Demo-kratie“, die Herrschaft des Volkes, erleben viele vor allem als die Beteiligung an Landtags- oder Bundestagswahlen. Nur wenige Bürgerinnen und Bürger entscheiden sich zur aktiven Mitarbeit in politischen Parteien. Kaum Einfluss haben die Wähler darauf, welche Personen zur Wahl aufgestellt werden und welche Entscheidungen die Parlamente letztendlich treffen. So kann das Gefühl aufkommen, politisch kaum etwas ausrichten zu können – mit negativen Folgen für die Akzeptanz politischer Entscheidungen. Die Frage ist also: Wie kann die politische Beteiligung der Bürger verbessert werden, etwa bei der Auswahl der Kandidaten, der Repräsentation in politischen Gremien und den Entscheidungen, die das eigene Gemeinwesen betreffen?

Vortrag von Prof. Brigitte Geißel

Brigitte Geißel ist Professorin für Politikwissenschaft und Leiterin der Forschungsstelle „Demokratische Innovationen“ an der Goethe-Universität. Ihre Forschungsarbeit führte sie an die TU Berlin, die University of Illinois, die TU Darmstadt und die Harvard University. Ihre Habilitationsschrift 2007 widmete sie dem Thema „Politische Kritik – Gefahr oder Ressource für Demokratien?“ Sie beschäftigt sich mit innovativen Ansätzen demokratischer Beteiligung, zivilgesellschaftlicher Partizipation und Regierungstätigkeit.

Prof. Brigitte Geißel Bild © Polytechnische Gesellschaft