Das Innovationsforum Mittelhessen versteht sich als Plattform für Wissenstransfer im Bereich Innovation und Wirtschaft 4.0.. ExpertInnen und Verantwortliche aus dem Mittelstand geben Einblicke und Impulse zu neuen Prozessen und Geschäftsmodellen.

Unter dem Motto "Innovationskultur als Motor der Strategieentwicklung" werden mit dieser Veranstaltung vor allem kleine und mittelständische Unternehmen angesprochen. Für sie ist die Digitalisierung ein maßgeblicher Baustein, um innovativ und zukunftsfähig zu bleiben. Neben Vorträgen, Austausch mit Praktikern und Diskussionrunden, werden Ideewerkstätten zu unterscheidlichen Themen angeboten.

Ablauf:

09:00 Uhr Begrüßung

Rainer Schwarz, Aufsichtsratsvorsitzender des Regionalmanagements Mittelhessen und Präsident der IHK Gießen-Friedberg



09:10 Uhr Grußwort

Dr. Philipp Nimmermann, Staatssekretär im Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen



09:15 Uhr Auftakt ins Thema

Prof. Dipl.-Ing. Heinz Kraus, Vorstand der Stiftung für angewandte Forschung, Innovation und Transfer der Technischen Hochschule Mittelhessen



09:30 Uhr Herausforderungen der digitalen Transformation in der Automobilindustrie

Dr. Rupert Stützle Digital Expert Associate Partner bei McKinsey & Company



10:20 Uhr Blitzinput: StartMiUp - Startupnetzwerk Mittelhessen



10:35 Uhr Co-Creation als Schlüssel zur Innovation



11:20 Uhr Blitzinput: Dr. Peter Stumpf, TransMIT Gesellschaft für Technologietransfer



11:35 Uhr Podiumsdiskussion

Felix Bonn (Nolta GmbH)

Sabine Fremerey-Warnecke (Auto Müller GmbH & Co. KG)

Manuel Rupp (weLOG GmbH)

Annika Trappmann (Blechwarenfabrik Limburg GmbH)



13:00 Uhr Arbeiten in Ideenwerkstätten



15:00 Uhr Ende der Veranstaltung