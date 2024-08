hr-INFO wird 20 Jahre! Und zu diesem Anlass möchten wir Sie ganz herzlich zu uns einladen. Seien Sie an unserem Geburtstag dabei und werfen einen Blick hinter die Kulissen!

Wer steckt eigentlich hinter den Stimmen, die Sie jeden Morgen im Radio hören? Und wie werden Nachrichten gemacht? Schauen Sie den Moderatorinnen und Moderatoren bei Ihrer Arbeit über die Schulter und besuchen Sie die Redaktionskonferenzen. Zum 20-jährigen Bestehen öffnet hr-INFO seine Türen und lädt am 30. August um 8 Uhr Hörerinnen und Hörer in das Funkhaus am Dornbusch in Frankfurt ein.

Seien Sie dabei und bewerben sich jetzt! Viel Glück!