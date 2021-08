Sie suchen nach einem erfolgreichen Weg in die Selbständigkeit? Sie möchten ein Unternehmen oder Geschäft übernehmen und suchen noch nach passenden Möglichkeiten?

In dieser Veranstaltung bekommen Sie geballtes Wissen aus dem Netzwerk des Hessischen Gründerpreises. Vort Ort sind vier Experten aus dem Handwerk, Industrie, Dienstleistung und Handel sowie dem Finanzierungsbereich. Außerdem stellen Gründer*innen ihren Weg vor, wie sie ihre Nachfolge umgesetzt haben, wie sie mit ihrem Gründergeist ihr Unternehmen zukunftsfähig gemacht haben und welche Herausforderungen sie bewältigen mussten. Fragen beantworten Experten und erfahrene Gründer direkt.

17.55 Uhr

Anmeldung via GoToWebinar



18.00 Uhr

Willkommen durch Susanne Haus

(Präsidentin der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main)

und

Elisabeth Neumann

(KIZ SINNOVA gGmbH | Projektleiterin Hessischer Gründerpreis)



18.10 Uhr

Eröffnung der Expertenrunde

Moderation Petra Boberg, hr-iNFO



19.00 Uhr

Fragen an die Expertenrunde via Chat



19.10 Uhr

Talkrunde mit Gründer*innen und Nachfolger*innen



20.00 Uhr

Wechsel zum digitalen Stammtisch bei Wonder.me