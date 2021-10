Radschnellweg live - Eröffnung des neuen Teilabschnitts

Auch im Jahr 2021 wurde am Radschnellweg Darmstadt – Frankfurt fleißig weitergebaut. Nun ist es soweit und auf einem weiteren Teilabschnitt ist die Fahrt – ohne Halt – für alle Radler möglich. Das muss gefeiert werden!

An die bereits bestehende Strecke von Darmstadt-Wixhausen bis zum Bahnhof in Egelsbach wurde nun ein weiterer Teilabschnitt Richtung Norden erfolgreich angeschlossen. Der Radschnellweg ist ab sofort bis Langen befahrbar. Am Samstag, den 30. Oktober wird beim Event „Radschnellweg live“ ein buntes und informatives Programm direkt am neuen Teilabschnitt in Langen geboten. Von 11 Uhr bis 17 Uhr gibt es ein tolles Bühnenprogramm mit Talkgästen und Musik. Zahlreiche Stände laden zum Informieren und aktiven Ausprobieren mit Fahrrad, E-Bike oder Pedelec und ermöglichen ein Erfahren des Radschnellweges über die bisher fertiggestellte Strecke. Die gesamte Route ist bereits beschildert.

Nach Abschluss der gesamten Baumaßnahmen, geplant bis 2023, wird die Strecke von Darmstadt bis Frankfurt über 35 Kilometer führen. Die Routenkarte mit dem markierten Verlauf des Radschnellweges wird bei der Veranstaltung kostenfrei ausgegeben.