Rechtsextremismus. Wieder eine Bedrohung für unsere Demokratie?

Was dürfen wir uns von der Zukunft erhoffen? Die Vortragsreihe "Zukunft Mensch" der Polytechnischen Gesellschaft beschäftigt sich mit den wichtigen Fragen, die auf uns und auf die auf uns nachfolgenden Generationen zukommen.

Seit 1945 gilt in Deutschland der Rechtsextremismus als eine der größten Bedrohungen der Demokratie. In öffentlichen Debatten herrscht erhöhte Aufmerksamkeit im Hinblick auf alles, was rechtsextremen Positionen nahekommt. Doch um die Bedrohungslage realistisch einzuschätzen, ist eine Begriffsklärung unumgänglich: Was meinen wir, wenn wir von Demokratie oder von Extremismus sprechen? Inwiefern sind extreme politische Einstellungen eine Bedrohung? Wie verbreitet sind extremistische Positionen in der Bevölkerung? Und wie kann die demokratische Gesellschaft wirksam darauf reagieren: mit Restriktion und Abgrenzung oder mit Dialog und Aufklärung?

Vortrag mit Reiner Becker

Reiner Becker Bild © Felix Schmitt

Reiner Becker leitet das Demokratiezentrum Hessen im "Beratungsnetzwerks Hessen – gemeinsam für Demokratie und gegen Rechtsextremismus" an der Uni Marburg. Das Netzwerk bietet Schulen, Vereinen und Kommunen Hilfe für den Umgang mit rechtsextremistischen, rassistischen und antisemitischen Vorfällen. In seiner Promotion erforschte Becker die Interaktion und Kommunikation zwischen rechten Jugendlichen und ihren Eltern. Wissenschaftliche Begleit- und Beratungsprojekte gestaltete er mit dem Deutschen Fußball-Bund, der Sportjugend Hessen oder der deutschen Jugendfeuerwehr.