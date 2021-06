Das Rheingau Musik Festival findet vom 26. Juni bis 5. September statt. hr-iNFO präsentiert ausgwählte Veranstaltungen und Sie können Tickets gewinnen!

Unter entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen, mit einem vollumfänglich entwickelten Testkonzept und ausgearbeiteten Hygienekonzepten für jede einzelne Spielstätte bietet das diesjährige Rheingau Musik Festival vom nach derzeitigem Stand seinem Publikum über 200 Konzerte von Klassik über Jazz bis hin zu Pop und Rock. Die Anzahl von Open Air Veranstaltungen wurde stark gesteigert und zum Teil werden Konzerte zweimal an einem Tag angeboten, um Besucherströme zu reduzieren.

Über 200 Konzerte mit Interpreten von Weltrang und spannenden Neuentdeckungen. Darüber hinaus wird auf dem Gelände von Schloss Johannisberg ein neuer Konzertsaal entstehen – exklusiv geplant, entworfen und gebaut für die Konzerte des Rheingau Musik Festivals: der Fürst von Metternich Konzert-Kubus. Zu den neuen Spielstätten gehört auch die BRITA-Arena in Wiesbaden. Internationale Künstler wie Milow, Till Brönner, Max Giesinger, Candy Dulfer und die legendäre Band Smokie werden dort in Strandkorb-Konzerten im Juli 2021 zu erleben sein. Daneben erweisen sich ein festlicher Wein-Pavillon im Draiser Hof – Weingut Baron Knyphausen und der große Klosterhof von Kloster Eberbach als neue Spielorte auf altbewährtem Terrain.

24.07., 19 Uhr - Standkorbkonzert in der BRITA Arena Wiesbaden

Candy Dulfer & Band



„When I Need Sax, I Call Candy”, sagte einmal Musiklegende Prince über Candy Dulfer. 1989 landete die gerade 20-jährige Saxophonistin zusammen mit Eurythmics-Legende Dave Stewart einen Megahit. „Lily Was Here“ wurde zum allgegenwärtigen Soundtrack der 80er Jahre und ihr Debütalbum „Saxuality“ machte sie zu einer der Frontfrauen des heißen, energiegeladenen Funk. Ohne Berührungsängste zu den populären Genres kollaborierte sie neben Prince mit Stars wie Blondie, Van Morrison oder Pink Floyd und ist dabei ihrem Metier stets treu geblieben. Gemeinsam mit ihrer siebenköpfigen Band wird sie die BRITA-Arena Wiesbaden mit lasziv-lässigem Funk zum Kochen bringen!

31.07., 19 Uhr - kING Kongresshalle Ingelheim

Body Rhythm Factory



Die Body Rhythm Factory, bestehend aus den drei Multi-Instrumentalisten Peter, Sune und Rune, ist seit vielen Jahren auf den internationalen Bühnen anzutreffen. Sie entlocken selbst Alltagsgegenständen Musik und kombinieren diese Klangfarben mit Bodypercussion, Klavier und viel Schlagwerk. Visuell und musikalisch erleben Sie an diesem Abend eine Mischung aus Musik und Slapstick-Comedy, bei der auch die Interaktion mit dem Publikum nicht fehlen darf. Zwei der drei Perkussionisten waren lange mit der international beliebten Percussion-Show „Stomp“ auf Tour und alle drei wurden bereits mehrfach ausgezeichnet. Es erwartet Sie ein musikalisch-rhythmisches Feuerwerk.

13.08., 20 Uhr - Kurhaus Wiesbaden, Friedrich-von-Thiersch-Saal

Chilly Gonzales, Klavier | Igor Levit, Klavier | Malakoff Kowalski, Klavier



Für das Programm dieser einzigartigen Trio-Show werden Chilly Gonzales, Malakoff Kowalski und Igor Levit ein Repertoire aus den Lieblingsstücken und Raritäten der einzelnen Künstler spielen. Einige ihrer Stücke werden sie gemeinsam spielen, auf dem Klavier oder vielleicht mit Synthesizer-Begleitung. Der Abend wird voller Überraschungen sein, wenn die drei Freunde ihre unterschiedlichen Kreativitäten mit dem Publikum teilen.

14.08.,19 Uhr - Hummelpark Hochheim am Main

Anna Depenbusch



„Mich berühren besonders die flüchtigen Zwischenmenschlichkeiten. Das große Gefühl im kleinen Moment, der Zauber des Alltäglichen“ - wie im erzählerischen Lied „500 Meter Märchen“. Mit Sehnsucht forscht Anna Depenbusch nach der eigenen Wahrheit in der persönlichen Begegnung und sucht das direkte Gespräch. Weniger digitale Ungeduld und Sofortness - mehr Echtzeit im reduzierten Augenblick. Im leichtfüßigen Lied „Tim 2.0“ schaut sie nach zehn Jahren noch mal bei ihrem Protagonisten aus ihrem Liebesreigen „Tim liebt Tina“ nach. Wie ist es Tim ergangen die letzten Jahre, in Zeiten des Optimierungswahns? In Augenblicken, in welchen unsere digitalen Geräte uns in Echtzeit mit neuen Daten und Informationen versorgen, wir immer mehr in kürzester Zeit verarbeiten müssen, widmet Anna Depenbusch ihr neues Programm der Entschleunigung, dem Abstandnehmen vom Druck, den die Digitalisierung aufbaut.

29.08., 17 Uhr - Kurhaus Wiesbaden, Friedrich-von-Thiersch-Saal

Moka Efti Orchestra - Die Original-Big-Band aus „Babylon Berlin“



Manchmal ist es eindeutig die Musik, die den Ton angibt. Als 2017 die ersten Folgen von „Babylon Berlin“ ausgestrahlt wurden, war schnell klar, dass das Regietrio Tykwer, von Borries und Handloegten eine neue Kultserie geschaffen hatten. Mit drei bildgewaltigen Staffeln entführen die Macher inzwischen ihr Publikum mitten in das Lebensgefühl der Roaring Twenties. Doch dass die Krimiserie so magisch in eine aufregende Stadt und Zeit zu zoomen vermag, verdankt sie nicht zuletzt ihrem Soundtrack. Das Moka Efti Orchestra zeichnet dafür mitverantwortlich und gibt in „Babylon Berlin“ die Big Band des gleichnamigen legendären Unterhaltungspalasts. Inzwischen hat sich das 14-köpfige Ensemble aber auch im echten Leben einen Namen gemacht und lädt in seinen Konzerten ein, ins originale „Babylon Berlin“-Gefühl einzutauchen.

