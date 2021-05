Immer mehr Menschen wollen gesunde und regional erzeugte Lebensmittel. Dieser digitale Bürgerdialog klärt, wie das gelingen kann.

Wie können Städte der Verantwortung für eine nachhaltige Ernährung gerecht werden? Was kann die Landwirtschaft, was können Bürger*innen selbst dafür tun? Welche Initiativen fördert der Ernährungsrat Frankfurt? Was können wir von „Bio-Metropolen“ wie der Stadt Nürnberg lernen? Und welche Rolle spielt der Klimawandel dabei?

Nehmen Sie online teil und stellen Sie Ihre Fragen an das Podium.



◼ Rosemarie Heilig, Dezernentin für Umwelt und Frauen, Stadt Frankfurt am Main

◼ Prof. Dr. Maria R. Finckh, Universität Kassel - Ökologische Agrarwissenschaften

◼ Dr. Susanne Freifrau von Münchhausen, Ernährungsrat FFM, Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde

◼ Dr. Nikolaus Bretschneider-Herrmann, Kreisausschuss Hochtaunuskreis - Fachbereich ländlicher Raum

◼ Dr. Werner Ebert, Stadt Nürnberg, Referat für Umwelt und Gesundheit, NÜRNBERG - DIE BIOMETROPOLE

◼ Stephan Hübner, hr-iNFO (Moderation)