In seinem Antrittskonzert als neuer Chefdirigent des hr-Sinfonierochester präsentiert Alain Altinoglu die berühmteste romantische Sinfonie seiner französischen Heimat sowie ein tief bewegendes Violinkonzert des 20. Jahrhunderts mit Frank Peter Zimmermann.

»Kommunikation« – das ist Alain Altinoglus Antwort auf die Frage nach der wichtigsten Tugend eines Dirigenten. »Es geht darum kommunizieren zu können, was man will und wie die Musik klingen soll«, sagte er im FR-Interview. »Man kann es mit den Armen, mit den Augen, mit Worten tun, aber man muss es tun.« Mit der bedeutendsten Sinfonie des französischen Repertoires stellt sich der charismatische und auf intensiven Austausch bedachte Franzose als neuer Chefdirigent des hr-Sinfonieorchesters vor. Bei seinen beiden Antrittskonzerten wird neben der so wirkungsmächtigen »Symphonie fantastique« von Hector Berlioz, die das Leben und Sterben einer fiktiven Künstlerpersönlichkeit in plastischen Farben und Effekten schildert, noch das wichtigste Violinkonzert des 20. Jahrhunderts erklingen – komponiert von Alban Berg, gewidmet der jung verstorbenen Manon Gropius, eben »Dem Andenken eines Engels«, ein Werk der Zwölftonmusik, das aber so nahe geht und tief berührt wie kaum ein andere Musik dieser Gattung. Es ist, sagt auch der Geiger Frank Peter Zimmermann, »ein Stück, das unter die Haut geht«.



Weitere Informationen Karten: 57,– / 47,– / 38,– / 29,– / 19,– €

Bis zu 50 % Ermäßigung für Schüler, Studierende, Auszubildende bis 27 Jahre



Vorverkaufsstart: 15. Juni 2021 Ende der weiteren Informationen

Weitere Informationen Das Konzert im Video:

Livestream am 10. September 2021

auf www.hr-sinfonieorchester.de



Das Konzert in hr2-kultur:

Donnerstag, 9. September 2021, 20.04 Uhr (live)

Dienstag, 21. September 2021, 20.04 Uhr Ende der weiteren Informationen

