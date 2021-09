Das Center for Applied European Studies lädt ein weiteres Mal im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Think Europe – Europe thinks" zu einer Online-Veranstaltung ein. Dieses Mal mit Prof. Dr. Peter Neumann, Professor für Sicherheitsstudien am King’s College in London, zum Thema „Terrorismus – Wie groß ist die Gefahr für Europa?"

Das Ausmaß der terroristischen Bedrohung in mehreren EU-Ländern gilt nach wie vor als hoch. Die Zunahme von Terrorakten in Europa auf der Grundlage verschiedener ideologischer Ausprägungen beschäftigen die Politik und Öffentlichkeit seit Jahren und zwingt uns dazu, uns mit den Fragen zu beschäftigen: Wie entwickelt sich die terroristische Gefahr in Europa? Welche Sicherheitsmaßnahmen müssen verschärft und entwickelt werden? Wo müssen Prävention und Bekämpfung von Radikalisierung und Terrorismus ansetzen? Denn Terrorabwehr schützt die Rechte und Freiheiten jedes einzelnen Europäers sowie die Werte einer demokratischen Gesellschaft.

Peter R. Neumann ist Professor für Sicherheitsstudien am King's College London. Er ist Gründer, und war langjähriger Direktor, des renommierten International Centre for the Study of Radicalisation (ICSR), ebenfalls am King's College. 2017 diente er als Sonderbeauftragter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit (OSZE) für den Kampf gegen die Radikalisierung. Seitdem berät er u.a. die nordrhein-westfälische Landesregierung zu Sicherheitsfragen und Terrorismusbekämpfung. Neumanns wichtigstes Buch in deutscher Sprache, Die neuen Dschihadisten, erschien 2015 bei Ullstein und war ein Spiegel-Bestseller. Zuletzt in English erschien: Bluster: Trump's War on Terror (Oxford University Press, 2020). Neumann hat in Berlin und Belfast Politikwissenschaft studiert und am King's College London promoviert. Er stammt ursprünglich aus Würzburg und war vor seiner wissenschaftlichen Karriere Radiojournalist, u.a. bei RTL.

Die Veranstaltung ist kostenfrei und geht von 18 bis 19:30 Uhr.