Digitalradio ist Hörfunk in klarer, rauschfreier Audioqualität. Schon heute bietet DAB+ gegenüber UKW eine deutlich größere Programmvielfalt.

Was ist DAB+?

DAB steht für "Digital Audio Broadcasting", die digitale Verbreitung von Audiosignalen über Antenne (Terrestrik). DAB+ ist die Weiterentwicklung von DAB in optimierter digitaler Audiokomprimierung. Das "+" steht für die moderne Übertragung in bester Tonqualität, die zudem Platz lässt für vielfältige programmbegleitende Zusatzinformationen (z. B. Slideshow).

Was ist ein Digitalradio?

Für Radiogeräte, die digitale Audio-Signale verarbeiten können, wird oft der Sammelbegriff "Digitalradio" verwendet. Digitalradios sind also nicht automatisch DABplus-Radios. Beim Radiokauf fragt man am besten direkt nach dem DABplus-Standard. Wichtig ist, dass die allermeisten Digitalradios mit DABplus-Empfang auch weiterhin über einen UKW-Tuner verfügen. Es gibt auch DABplus-fähige Autoradios, die bei fehlendem DABplus-Empfang automatisch auf UKW umschalten. DABplus-Geräte gibt es für alle Einsatzbereiche vom Taschenradio bis zu hochwertigen High-End-Geräten, und zwar in allen Preisklassen.

Was ist der Unterschied zum Internetradio?

Anders als beim Radio aus dem Netz ist keine Internetverbindung nötig. Wer DAB+ hört, verbraucht keine Datenmengen, die Flatrate wird nicht angetastet. Es entstehen also keine möglichen zusätzlichen Kosten. Und im Gegensatz zum Webradio hört man mit DAB+ anonym, der Nutzer hinterlässt keine digitalen Spuren. DAB+ steht auch dann zur Verfügung, wenn im Katastrophenfall Handynetze überlastet sind oder teilweise abgeschaltet werden.

